Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: tempo di progetti

Una nuova giornata è appena cominciata e l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox è più puntuale che mai. Come andrà questa giornata? Per il Cancro, buone notizie sono in arrivo ma questo segno deve capire che se vuole cambiare qualcosa deve prendere in mano la situazione e farlo senza il bisogno che entrino in scena altri. Il Leone non deve invece farsi cadere addosso le provocazioni e deve cercare di proseguire per la sua strada nei progetti. Per la Vergine potrebbero esserci piccole preoccupazioni ma da domani Luna e Marte saranno nel segno e anche fisicamente andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, presto una buona notizia

Cancro, entro il 19 potrebbe arrivare una buona notizia, una “pacca sulle spalle” che ti conforterà. Se comunque stai portando avanti un progetto e hai qualche problema, non ti aspettare che tutto si risolva. Se vuoi cambiare qualcosa, dovrai essere proprio tu a cambiarlo perché non si può fare diversamente. Forse ti eri un po’ addormentato sugli allori ma sappi che in questo momento è necessaria la tua azione diretta, per spezzare alcune questioni che non vanno bene o per allontanarti da persone che non sono più dalla tua parte, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sentimenti in recupero già dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i progetti…

Leone, questa è una giornata sì. Se hai in mente un progetto o se devi fare una telefonata che conta, forse è il momento giusto. Tu sei un segno orgoglioso, tutti sanno che quando ti arrabbi butti all’aria tutto. Non cadere nelle provocazioni di chi vuole farti arrivare a una reazione che sarebbe dannosa. Non dar loro soddisfazione e fatti scivolare le cose addosso! Se hai grande personalità, rivelati per quello che sei, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, piccole preoccupazioni di casa, forse per un ritardo. Magari domenica qualcosa non è andato per il verso giusto, ma martedì e mercoledì andrà alla grande. Domani avremo Luna e Marte in trigono con un aspetto molto intrigante. Se la fine di giugno si è mostrata molto pesante, anche dal punto di vista fisico, adesso sei decisamente più forte. Per quanto riguarda i progetti, qui non si pensa a luglio e agosto, ma a dicembre e persino all’anno prossimo. Ci sono progetti che per ora ancora in fase di sviluppo ma che potranno dare soddisfazioni.

