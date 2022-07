Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il lavoro…

Cominciamo questa giornata con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Il Capricorno avrà presto la Luna nel segno e dunque vivrà giornate migliori. Luglio comunque non è il mese migliore per prendere decisioni dal punto di vista sentimentale perché c’è un po’ di confusione. Per l’Acquario, una Luna favorevole aiuta anche nell’ambito lavorativo, nonostante non sempre tutto vada secondo i piani. Lavoro importante anche per i Pesci, piuttosto stanchi in questi giorni. Meglio farsi dare una mano da qualcuno sul lavoro.

Oroscopo domani 11 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, presto Luna nel segno

Capricorno, avrai la Luna nel segno martedì e mercoledì. Questo significherà che potrai discutere di alcune questioni rimaste in sospeso. Devi preparare il campo ad un Giove che ora non è favorevole, ma lo sarà nel 2023. Forse è meglio abbandonare situazioni che non ti interessano più. I sentimenti vivono un momento di confusione: forse luglio non è il mese migliore per prendere decisioni perché ci saranno delle giornate particolari, in cui vorrai startene per conto tuo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il lavoro

Acquario, una Luna favorevole aiuta la mente. Chi si sta impegnando per ottenere successo nell’ambito del lavoro potrà vivere qualche momento di riflessione e poi ripartirà: non sempre tutto va secondo i piani. Gli amori in questo momento sono da vivere senza preoccupazioni: se una storia è valida potrà decollare anche entro la fine di luglio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Potrai avere persino un amore parallelo, part-time o trasgressivo. C’è voglia di cambiare la propria vita: i giovanissimi si mettono all’opera in altre situazioni, progetti innovativi, start-up. Chi invece vive una “seconda età” potrà prendere decisioni come un trasferimento.

Pesci, oggi non lasciarti trascinare dalle provocazioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: sei piuttosto stanco e, se fai un lavoro che comporta stress, fin dalle prime ore del mattino potresti sentirti sotto pressione. Potresti farti aiutare proprio nel lavoro, trovare un socio o qualcuno che ti dia una mano! Il recupero arriverà da martedì pomeriggio. In amore, confusione totale. Per ripartire e tornare a credere nei sentimenti si potrà fare da lunedì prossimo. Se c’è una crisi, questa settimana è meglio stringere i denti.











