Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2022/ Le stelle di Bilancia, Scorpione, Sagittario

Cominciamo la settimana con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Come sarà questa giornata e in generale questo periodo che ci aspetta? Per i Bilancia i rapporti in crisi possono essere sanati e ritrovare forza. Per il lavoro in proprio meglio fare attenzione. Per lo Scorpione è possibile avere presto una nuova passione ma in generale bisogna avere più fiducia anche in se stessi. Sagittario? Chi ha una causa legale in corso avrà buone notizie, sul lavoro invece sono in arrivo gratificazioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il lavoro...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, i sentimenti

Bilancia, partiamo dall’amore. I rapporti che sono entrati in crisi fra maggio e giugno possono essere sanati, ma dipende anche dal partner. Per tante coppie non c’è stata una vera e propria crisi d’amore ma un piccolo stop dovuto da un grande problema di uno dei due partner. Ora è necessario ritrovare fiducia in sé stessi, anche nella coppia. Una Bilancia si sente forte quando ha al proprio fianco una persona che aiuta e che stimola in maniera positiva. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda: non circondarti di persone che sono negative per te! Il lavoro? Chi ha un’attività in proprio o deve portare avanti una compravendita avrà dei mesi particolari: Giove è contrario a questo tipo di cose in questo momento.

Oroscopo domani 11 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, le stelle…

Scorpione, per te le stelle parlano di sentimenti positivi. Abbiamo un buon cielo fino al giorno 13 e poi dal 18 avremo Venere favorevole. Per quelli che sono in coppia da tempo, la fase più difficile da superare è già andata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Addio alle piccole dispute, alle scaramucce senza senso. Una nuova passione? Sappi che dal 18 in poi tutto è possibile! Ci vuole un po’ più di fiducia, perché di solito lo Scorpione parte prevenuto e diffidente.

Sagittario, ecco un’altra giornata che ti invita a guardare il futuro con interesse. Chi ha una questione legale in corso, entro pochi giorni riceverà una buona risposta e avrà una rivalsa. Se hai già un lavoro importante avrai gratificazioni anche se non sono mancati i problemi in questi mesi. Fino all’anno scorso volevi ripartire e adesso che sei ripartito vorresti andare più veloce. Questo accade perché non sei mai contento e vuoi sempre migliorare.

Oroscopo domani 11 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA