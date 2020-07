Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio/ Leone, Vergine, Ariete, Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad altri due segni. Leone: si potrà vivere un buon weekend, probabilmente vicino a persone gradevoli. Questo è il cielo dei desideri d’amore che si realizzano entro settembre. Si devono portare avanti progetti che però non costino troppo. Non si deve esagerare.

Vergine: si sta meglio, le ultime 48 ore sono state confuse e difficili. In amore dipende molto dalla persona che c’è vicino. Questo weekend il segno è più forte, vigoroso e razionale. In agosto ci sarà un recupero.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete e Toro

Ecco altri spunti per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: si può diventare irruenti nel tenere le proprie opinioni. Luna e Marte nel segno indica la tendenza a voler dominare che ogni tanto è necessaria. Soprattutto quando ci sono rapporti non chiari. E’ un momento di forza da non trasformare in maniera negativa. Giove e Saturno dissonanti riportano alcuni problemi, gli imprenditori devono fare chiarezza.

Toro: si deve essere di riferimento per gli altri, questa cosa il segno se l’è riproposta nella vita. Non si è contenti se non si trova la molla per andare avanti. Potrebbe essere l’amore questa spinta. E’ un periodo con una grande energia.



