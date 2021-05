Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox si concentra sui Segni di Fuoco per la giornata di martedì 11 maggio 2021. Ecco quali sono le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario nel consueto appuntamento radiofonico su Radio LatteMiele.

Ariete e Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo il percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox focalizzandoci sull’Ariete. La giornata di oggi sembra portare qualche preoccupazione, dovuta ad un Marte dissonante che sembra causare stanchezza e perplessità. Queste sensazioni potrebbero contrastare la grande voglia di rivalsa alimentata da Venere e Mercurio attivi, smorzando un po’ l’entusiasmo. Per cercare di ottenere il massimo da questa situazione sarebbe bene cercare di concentrarsi solo sui progetti più importanti, rimandando a Giugno le questioni meno urgenti.

Tocca ai nati sotto il segno del Leone. L’inizio di questa settimana sembra portare una grande agitazione che sembra pervadere anche questo martedì, rendendolo ricco di fastidi e provocazioni potenzialmente difficili da gestire. Le persone di cui ci si circonda potrebbero ricoprire un ruolo importante per riuscire a trovare una soluzione che permetta di gestire l’insoddisfazione maturata negli ultimi tempi. Attenzione a non assumere atteggiamenti poco diplomatici.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

La rassegna dei segni di Fuoco si chiude con il Sagittario. Questo periodo sembra portare una grande agitazione dovuta ad una crisi interiore da superare. Il nervosismo che potrebbe nascere anche per cose apparentemente futili non mancherà di rivelarsi molto importante per il futuro. Attenzione a non disperdere le proprie energie.

