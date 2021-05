Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo Paolo Fox su Radio LatteMiele si concentra sui Segni di Aria. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni del giorno per Gemelli, Bilancia e Acquario per martedì 11 maggio 2021.

L’Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Bilancia

L’Oroscopo Paolo Fox cosa pervede per i Gemelli? La presenza di Venere e Mercurio sembra regalare una buona energia, che presto sarà supportata anche dall’arrivo nel segno del Sole e di Saturno. Presto arriveranno grandi novità, anche se potrebbe permanere qualche difficoltà nel raggiungimento di alcuni accordi.

Tocca ai nati sotto il segno della Bilancia. Questo periodo sembra poter contare su una situazione astrologica molto positiva, che andrebbe sfruttata per riuscire a costruire progetti importanti. Le idee e la creatività di queste giornate potrebbero regalare delle belle soddisfazioni anche per quanto riguarda il lavoro: attenzione solamente a non lasciarsi trascinare dalla confusione generata da alcune polemiche.

Acquario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Infine per i segni d’Aria ci concentriamo sull’Acquario. La giornata di oggi sembra restituire la voglia di mettersi in gioco per cercare di mettere in atto i cambiamenti desiderati. Grazie alla maggior chiarezza di cui godranno queste ore, anche l’amore potrà recuperare quota.

