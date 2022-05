Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 maggio 2022/ Amore e lavoro per Cancro, Leone e Vergine

Il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox anche quest’oggi, mercoledì 11 maggio, non delude gli appassionati di astrologia: in questa occasione vedremo cosa riservano le stelle a coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine. L’esperto, come accade quotidianamente, ha svelato le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda ogni mattina su Radio Latte e Miele. Vediamo cosa ha detto!

Oroscopo Paolo Fox, quali previsioni per il Cancro

Il segno in questione non sta vivendo un momento idilliaco. I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sono di recente molto riflessivi, forse alla ricerca di sé. Dipende dalla cultura, ma c’è chi sta approfondendo un percorso spirituale e c’è chi vuole starsene un po’ di più per conto proprio. Vi trovo molto filosofi e forse quest’atteggiamento riflessivo riesce a non farvi partire d’attacco, se c’è qualcuno che non sopportate. Comunque potreste sentirvi un po’ nervosi, agitati, arrabbiati con chi, a vostro giudizio, non riesce a dare ciò che desiderate.

Leone e Vergine che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Cari Leone, per voi invece è davvero un bel periodo. I nati sotto questo segno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, possono veramente fare molto. Le stelle danno questa spinta e poi siamo noi a doverci muovere, ma in un periodo bello, di solito, arrivano delle emozioni importanti: ci si libera da un peso, si investe per andare avanti, le scelte sono favorite. Ecco perché: chi ha già una bella storia la fortifica, chi era in dubbio se un lavoro andasse bene oppure no, secondo me ha già dei risultati o presto li otterrà.

È in miglioramento, invece, la Vergine. Voi di questo segno siete molto oculati e attenti, ma nel corso delle ultime settimane, sembrava foste smarriti e aveste perso la strada. Adesso questa strada, magari è un po’ accidentata, ma è davanti ai vostri occhi: sapete qual è quella da percorrere, Alcuni cambiamenti che volevate realizzare da tempo possono, in questo periodo, essere spinti, ma il nodo cruciale è la questione economica: in famiglia si è discusso spesso, recentemente, per questo motivo. Giornata comunque molto attenta e interessante.











