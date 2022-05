Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 maggio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci, quale futuro?

Immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox anche oggi, martedì 11 maggio 2022, per scoprire cosa il futuro riserva ai segni dello zodiaco. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento scopriremo insieme cosa accadrà nelle prossime ore ad i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, novità in arrivo per il Capricorno

Caro Capricorno, se è successo qualcosa di strano sul lavoro, certo non l’hai voluto tu. Se in questi giorni ti ritrovo a riflettere sulla tua condizione, non solo pratica, ma anche amorosa, forse questi pensieri sono legati a tutto ciò che hai vissuto. Purtroppo o per fortuna, la vita cambia, certe situazioni non sono più come prima: bisogna prenderne atto e andare avanti. Se certi ragionamenti rappresentassero ancora un impedimento alla nascita di un futuro sereno, cerca di fare il possibile per dimenticare, anche se è difficile per il Capricorno. Nell’ambito del lavoro, i progetti per ora sono solo accennati e questo ti infastidisce molto, perché il tuo è il segno della concretezza. Ascolta l’oroscopo Paolo Fox e tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox, turbolenze per Acquario e Pesci

L’Acquario, in questo momento e in questo giorno, è preso da tante cose. Forse è anche innervosito perché si sente messo in mezzo a una situazione che non gli appartiene: cerca di chiarire tutto quello che ti interessa e attenzione sempre alle questioni di soldi, perché ora Giove è tornato favorevole, ma quel Saturno nel segno dice agli Acquario: “Spendete, ma non sperperate”. Molti mi diranno che non li hanno i soldi da sperperare e allora, in questo caso, è meglio risparmiare. Diversa, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è invece la situazione sentimentale. L’amore è condotto da una bella Venere e i fulmini danno una bella scossa, un brivido che forse non hai provato prima. Attenzione che non si incendino gli animi e soprattutto che non ci siano due storie in ballo!

Cari nati sotto il segno dei Pesci, infine, bisogna contare fino a dieci per non innervosirsi, però questo cielo rimette in gioco e chissà che molti di voi non stiano già facendo progetti per l’autunno. Voi siete dei sensitivi nati e le cose le provate a livello di emozioni, anche quando non riguardano la vostra vita. In qualche modo, come delle spugne, assorbite gli stimoli che arrivano dall’esterno. Questo non è un periodo facile per nessuno, a livello mondiale, però cercate di isolarvi dalle tensioni eccessive, altrimenti si rischia, soprattutto in questa giornata, di ritornare su vecchi percorsi e discorsi e di mettere su un po’ di malumore che passerà comunque fra sabato domenica. Un po’ di attenzione alla forma e alla salute e non stancatevi troppo fino a venerdì.











