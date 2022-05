Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 maggio 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Appassionati di astrologia, preparatevi a scoprire cosa le stelle hanno in serbo per voi con l’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 maggio 2022. L’esperto, come di consueto, ha espresso le sue previsioni nella rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci concentreremo sui nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli. Cosa riserveranno loro gli astri in questo nuovo giorno? Scopriamolo subito!

Oroscopo Paolo Fox, le stelle dell’Ariete

Le stelle dell’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sono sempre vigorose, a tal punto che qualcuno dei nati sotto questo segno potrebbe addirittura sentirsi più che nervoso. Adesso è arrivato tutto insieme un grande tumulto, quando per tanto tempo non si è mossa foglia e siete al centro dell’attenzione degli altri. In questo periodo state quindi vivendo profonde emozioni e forse qualche inimicizia, ma andate oltre. Quello che è noto è che queste persone non si fermano mai e sono testarde. Arriverà anche un weekend di forza per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, Toro e Gemelli tra alti e bassi

Anche per il Toro c’è del nervosismo nell’aria. I nati sotto questo segno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, non devono tornare vecchi trascorsi che riguardano il passato. Certo un po’ di tranquillità vi farebbe piacere, ma pare che, da qualche tempo, le persone che avete attorno non siano così disponibili. Se vuoi trovare pienamente l’intesa con una persona che ti piace, programma già da adesso il weekend.

Le cose vanno meglio, invece, per i Gemelli. Ora che Giove non è più contrario, c’è una meta da raggiungere, una strada da seguire e questo è importante, perché la confusione, che ha ispirato male le scelte degli ultimi tempi, sembra finita. Chi si ostina a restare solo, sbaglia! Perché, con stelle così, non si possono che vivere grandi emozioni. È questo il consiglio prezioso dell’esperto di astrologia.

