Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 maggio 2022/ Stelle di Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo per loro l’oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 11 maggio 2022. In questo approfondimento dedicato proprio a questi astri sono raccolte le previsioni dettate dall’esperto di astrologia nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Lavoro, amore e fortuna, non ci saranno più segreti!

Oroscopo Paolo Fox, cambiamenti in arrivo per la Bilancia

Per i nati Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, le cose cambieranno presto. In che modo? Innanzitutto i rapporti inutili vengono falciati via, poi questo è un periodo in cui è difficile andare avanti sereni: ci sono sempre dei nemici, delle persone che, in qualche modo, sono contro di voi. Se appartieni a questo segno zodiacale, rimandare certe decisioni non è utile, soprattutto se sono decisioni che riguardano una causa, una questione di soldi, una casa, perché altrimenti si rischia semplicemente di prolungare una sofferenza o un’agitazione. Vorresti vivere in modo migliore l’amore ma, in questi giorni, pare che ci sia un po’ di lontananza, fisica o psicologica, dal partner o magari tu sei assorto in tanti pensieri diversi. Forse ti sembra di essere diventato anche un peso, ma non è così: mi raccomando, non fermarti alla prima sensazione.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Scorpione e Sagittario

Questo cielo è interessante e forse anche molto intrigante per i sentimenti. Lo Scorpione è governato da Marte ed è quindi un tipo tosto, anche se molto comprensivo, carino e dolce, soprattutto con le persone che gli danno fiducia e confidenza e che, tutto sommato, sono persone buone. Se però vede che qualcuno non è sincero e si sente preso in giro, allora: apriti cielo! Cerca di fare tutto con calma, per evitare di sbagliare. Giornata, nel complesso, interessante. Questi i consigli preziosi dell’oroscopo Paolo Fox.

Cari Sagittario, infine, per voi si aprono le porte di un mondo nuovo: da ieri Giove ha iniziato un transito importante, ma resta qualche rimasuglio di tensione, per cui questo mercoledì è ancora un po’ strano, poi da giovedì si recupera. Se comunque c’è una persona che vi piace, cercate di coinvolgerla! Evidentemente alcune scelte riguardanti l’amore, la casa e il futuro sono ora pressanti e se alcuni discorsi, per colpa di Giove che non è più contro ma lo è stato fino al 10, sono ancora confusi, allora bisogna chiarire la situazione. Spostamenti favoriti, compravendite, questioni legali: Giove può sbloccare molte cose.

