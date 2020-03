Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 marzo 2020/ Cancro, Ariete, Capricorno, Acquario e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 11 marzo per Ariete, Capricorno e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino Ariete, Capricorno e Acquario. L’Ariete ha una Luna opposta che determina uno stato di disagio che evidenzia un periodo faticoso. In questi giorni si è molto pazienti ma ancora di più viene in mente Saturno dissonante che già invita a pazientare. Ora si deve farlo anche per altri motivi. A fine mese possono arrivare degli aiuti e l’oroscopo riguarda le piccole cose della vita. Si può però adattarsi. Il Capricorno siete determinati e forti, non si è così espliciti ma nel momento del bisogno ci si è per sé stessi e per chi c’è attorno. Con Venere favorevole si portano soluzioni. L’Acquario è in tensione ma si era annunciato in tempi non sospetti che entro fine mese un lavoro sarebbe stato cambiato. Quando c’è un oroscopo, che invita a cambiare strada non è detto che sia il segno stesso a decidere, ci sono delle situazioni che spingono a fare delle cose un po’ inusuali che, in passato, non si sarebbero mai fatte. In amore attenzione. Si deve aprire il cuore.

Paolo Fox, oroscopo per Cancro, Leone e Toro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto detto per Cancro, Leone e Toro. Il Cancro ha tante tensioni, negli ultimi tempi si aggiunge la realtà dei fatti. Ieri si è sentito un po’ di fatica. Non si vedono le cose a metà ma nel profondo. Per questo è normale in questo periodo vivere parecchie esitazioni. Il Leone comanda, decide e propone, proprio nei periodi critici che si trova molto conforto. Si guidano le persone e ora si riscopre questa capacità decisionale che, se espressa nel miglior modo possibile e comunicata in modo perfetto, può dare il risultato migliore. Il Toro vive una giornata interessante e di recupero per i sentimenti. Cancro e Toro sono segni legati alla famiglia. Con Venere nel segno è importante farlo, ritardare alcuni progetti è normale poi Saturno a fine mese sarà normale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA