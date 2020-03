Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 marzo 2020/ Gemelli e Vergine al top, amore e lavoro per Scorpione e…

L’oroscopo di Paolo Fox riprende il suo posto ai microfoni di LatteMiele anche per oggi, 11 marzo 2020. Diamo uno sguardo a quei segni che si possono considerare al top. Giornata molto interessante per il Toro che vive un recupero intenso dei sentimenti. Venere è nel segno questo potrebbe portare a muoversi finalmente sotto diversi punti di vista. I Gemelli sono propositivi con una giornata che può portare a fare qualcosa di davvero interessante. Sembra essere giunto il momento per andare all’attacco e ottenere delle risposte. Venere in buon aspetto regala alla Vergine dei sorrisi e anche delle soluzioni. Si deve iniziare già da ora a programmare una bella estate con la primavera ormai alle porte e pronta a portare delle sorprese.

AMORE – L’amore è uno degli argomenti di punta dell’oroscopo di Paolo Fox, andiamo a leggere più da vicino quanto accadrà oggi. Venere è nel segno del Toro e questo potrebbe portare a delle risposte molto interessanti dal punto di vista della famiglia. Il pianeta dei sentimenti fa una visita anche ai Gemelli che potrebbero ritrovarsi ben presto a vivere dei momenti di grande soddisfazione. Inoltre è in buon aspetto per la Vergine che già da ora può iniziare a programmare quella che sarà un’estate molto interessante. In amore c’è stata la voglia di fare delle scelte istintive che non sono propriamente piaciute a tutti. Alcuni potrebbero dunque essere costretti a recuperare.

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il lavoro. Saturno dissonante invita a pazientare l’Ariete che deve capire come serva del tempo per vedere finalmente una situazione normale tornare d’attualità. Lo Scorpione deve agire anche se potrebbe essere molto nervoso e dunque tirato fuori dalla linea di chi ha bisogno di lavorare per raggiungere i propri obiettivi. I Pesci si devono adattare alle circostanze, evitando di trovarsi di fronte a delle difficoltà che sono oggettivamente difficili da superare. Se c’è impegno questo può essere il momento giusto per passare all’azione. Attenzione però a non fare le cose di fretta col rischio di ritrovarsi a complicare tutto in pochi minuti.



