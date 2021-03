Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, giovedì 11 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, i problemi nati durante lo scorso anno sembrano continuare a farsi sentire, rendendo più difficile anche questa settimana. Nonostante le tensioni che potrebbero nascere in questo giovedì, ora sembra essere arrivato il momento di far valere la propria forza d’animo senza lasciarsi ostacolare troppo dal nervosismo.

Nati Leone? Nonostante una generale insoddisfazione che sembra riguardare tutto questo periodo, la giornata di oggi sembra poter contare su una buona energia, utile a costruire le situazioni necessarie alle trasformazioni in atto. Attenzione a non lasciarsi prendere troppo dai rimpianti: ora sarebbe bene riuscire a lasciarsi indietro il passato cercando un po’ di serenità.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario, la giornata di oggi potrebbe veder nascere qualche piccolo disagio dovuto alla generale insoddisfazione che sta caratterizzando questo periodo. Una situazione sentimentale un po’ confusa potrebbe risentire di questo nervosismo, creando conflitti difficili da gestire.

