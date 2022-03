Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox dell’11 marzo 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 11 marzo 2022.

L’Ariete: la tensione perdura da mesi soprattutto dal punto di vista sociale, i pianeti in particolare non aiutano. Fortunatamente la vostra determinazione vi spinge a superare voi stessi senza conoscere limiti. Venere e Marte in ogni caso non sono più contrari in favore di una svolta che potrebbe iniziare da domenica. Attenzione al troppo nervosismo dovuto al passato.



Per il Toro: per l’Oroscopo Paolo Fox la forza continua ad essere dalla vostra nonostante una settimana piuttosto pesante. C’è qualcosa che non va in ambito familiare, magari con il partner o nel rapporto tra genitori e figli. Per i primi di aprile potrebbe migliorare la situazione anche dal punto di vista lavorativo.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: in questo fine settimana è importante godervi tutto al meglio, Venere e Marte in buon aspetto supportano chi è solo nel fare nuove conoscenze. La ricerca della persona giusta può essere finalmente alle porte. I dubbi relazionali spesso vi attanagliano oltre ai discorsi legati alla passionalità, cercate quindi di stabilire progetti solidi. Il cielo è ottimo per chi vuole rimettersi in gioco e per chi deve dirimere alcune questioni legali che troveranno esito positivo prima di maggio.

