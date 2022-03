Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 11 marzo 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox finalmente la tranquillità sembra tornare per questo venerdì, attenzione però ad alcuni scontri a causa delle vostre decisioni. L’opposizione di Giove implica maggiore diplomazia, cercate di non isolarvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: c’è bisogno di maggiore libertà soprattutto per chi in amore non trova la giusta realizzazione. Una bella storia nel prossimo periodo non è però da escludere. Chi vive una storia già avviata deve cercare di imprimere maggiore passionalità. Il fine settimana può essere importante per chi ha bisogno di riavvicinarsi a qualcuno.

Il Leone: in questi giorni il lavoro è al primo posto ma l’amore non va mai trascurato. È necessario concedersi di più soprattutto se siete già innamorati. Vivere bene i sentimenti forti deve essere una prerogativa, forse la poca chiarezza vi sta rallentando.

