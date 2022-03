Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 11 marzo 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox al momento potete fare tutto ciò che desiderate, il cielo è dalla vostra e la forza altrettanto. Dai primi di maggio potrebbero arrivare sfide importanti e nuovi accordi all’insegna dell’equilibrio. Completate i progetti in corso entro il prossimo mese. Alcune situazioni di amore finite male non devono pregiudicare i vostri sentimenti.

Lo Scorpione: questo fine settimana potrete giovare di una luna in buona posizione. I pensieri non mancano e dedicarsi all’amore non è certo facile. In ogni caso la forza di volontà può essere l’arma in più lasciando da parte la malinconia.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: per l’estate piovono conferme e occasioni importanti soprattutto dal punto di vista professionale. È giunta l’ora per fare programmi anche più ambiziosi in particolare per i liberi professionisti.



