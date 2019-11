Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 11 novembre 2019: Leone, Bilancia, Acquario, Pesci

Oroscopo lunedì 11 novembre

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni della nota stazione radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete è pronto per una giornata particolare anche perché si è in un momento di vero amore. Il Toro anche cresce nei sentimenti rispetto a quanto capitato nelle ultime tre settimane. Il recupero dei Gemelli invece è molto lento ma si fa sentire. Il Cancro è pronto a cambiare perché lo desidera ardentemente e anche perché il destino inizia a farsi sentire. Il Leone cerca di rimettersi in gioco per avere la forza di reagire di fronte alle persone a cui tiene. Chi ha moltissime energie è la Vergine che governata da Mercurio ha la possibilità di ribellarsi quando si trova di fronte a situazioni che non l’aggradano. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 10-15 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino ora i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata particolare, si è sempre più forti e innamorati. Il Toro ha l’amore che va meglio rispetto alle ultime tre settimane. Bisogna dare molta importanza al lavoro, quando si parla d’amore alle persone Toro si preoccupano dei soldi. La sicurezza aiuta nella vita. Bella proposta per chi lavora in proprio. I Gemelli hanno un recupero lento, soltanto da dicembre ci si libererà dai pesi. Non tutti i ritardi sono negativi. Anche quelli che sono stati accusati ingiustamente, oppure hanno avuto un problema legale avranno una riscossa. Sfera più positiva. In amore piccoli dubbi, forse si è litigato con qualcuno e nell’ambito delle amicizie non tutti sono stati carini. Il Cancro ha un cambiamento in arrivo o lo si desidera o lo si impone ora il destino. Per il lavoro è importante distaccarsi da situazioni che non vanno bene.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e ora andiamo a leggere per l’oroscopo di Paolo Fox i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve essere più disponibile in amore e nelle amicizie. L’oroscopo privilegia le questioni pratiche. Anche quando fisicamente non si è al top si riesce a coinvolgere gli altri con un savoir faire. Il Capricorno ha una Luna buona che non si è avuto tra sabato e domenica. Ci sono troppe cose da fare e si devono risolvere questioni di ogni tipo. Si vuole tranquillità. A parole si cerca aiuto ma poi si pensa che solo il segno sa fare le cose in un certo modo e che gli altri sbagliano, per non perdere tempo si vuole avere un timone tra le mani. L’Acquario ha una nuova settimana pensierosa. Nelle ultime settimane si sono dovute mettere a posto varie cose. La fortuna arriva. I Pesci hanno una buona giornata in attesa di dicembre. Consensi in arrivo. Si torna in primo piano alla fine dell’anno.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone se ha voglia di mettersi in gioco o in mostra questo è un momento bello. Se si perde tempo per banalità e ci sono molte lungaggini. Lunedì e martedì sono giornate faticose con Luna dissonante. Dal 13 Luna è positiva. La Vergine ha tante energie. Si è come i Gemelli governati da Mercurio che devono avere sempre qualcosa da fare. Si è contenti quando si ha al fianco persone che non pensano solo ai sentimenti e ai bacetti. Giove è incerto e ci sono polemiche se pensate di essere pagati poco. A partire dal prossimo mese le cose vanno meglio. La Bilancia non deve spendere più del possibile, si è un segno d’aria davvero vanitoso. Quando si è tristi comprate qualcosa. Lo Scorpione ha una Luna opposta e questa nuova settimana parte davvero a a rallentatore. Sarebbe meglio rimandare al 13 tutte le cose a cui si tiene davvero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA