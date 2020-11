Oroscopo Paolo Fox oggi 11 Novembre 2020/ Ariete, Toro, Leone, Vergine e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 11 Novembre 2020 di Latte & Stelle. Ariete: Gli ultimi due anni sembrano aver creato dei notevoli sconvolgimenti che potrebbero aver messo in discussione alcune identità che ora è necessario ricostruire, soprattutto sul piano lavorativo, per questo alcuni potrebbero essere particolarmente seccati da tutti quegli ostacoli che potrebbero impedire di gettarsi a capofitto in un progetto. Questa giornata potrebbe rivelarsi particolarmente faticosa, ma attenzione a non riversare queste tensioni in amore. Toro: La fine del mese potrebbe creare qualche difficoltà, per questo sarebbe bene riuscire a chiarire tutte le questioni in sospeso durante queste settimane. La giornata di oggi potrebbe vedere un lieve calo dovuto ad alcuni contrasti in famiglia.

Gemelli: Una Luna contraria sembra portare una grande tensione, ma l’oroscopo di queste giornate potrebbe rivelarsi particolarmente importante: le decisioni che bisognerà prendere da qui alla fine dell’anno potranno avere importanti ripercussioni sul futuro. Giornata positiva per idee e progetti. Cancro: Alcune situazioni emerse recentemente potrebbero aver messo in discussione alcune relazioni, ma per riuscire a comprendere la reale portata di un rapporto bisognerà attendere la fine del mese.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Proseguiamo con l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox. Leone: Questa giornata invita a stringere alcuni rapporti che potrebbero rivelarsi particolarmente utili a recuperare una situazione lavorativa piuttosto complessa. Il bisogno di serenità che molti potrebbero avvertire potrebbe essere limitato dalla vicinanza con alcuni affetti stretti: i sentimenti, infatti, possono aiutare a superare più facilmente queste settimane. Vergine: Le ultime settimane potrebbero essersi rivelate piuttosto pesanti sul piano fisico, per questo anche durante questo mercoledì si potrebbe riscontrare un po’ di disagio. La situazione migliorerà, ma bisognerebbe cercare di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia: Le opposizioni planetarie che durante questo mese continuano ad affliggere i nati nel segno, invitano a riflettere attentamente su ciò che si desidera fare e sulle concrete possibilità disponibili. Queste giornate aiuteranno a chiarire con se stessi alcune situazioni. Scorpione: Queste giornate invitano a riscoprire le emozioni, colmando le lontananze che nell’ultimo periodo potrebbe aver creato qualche difficoltà in amore. Con la fine del mese tutte le relazioni che sono state messe in crisi sapranno guadagnarsi un certo riscatto. Buone possibilità anche sul lavoro.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Oggi e domani si potrà contare sull’arrivo di nuove emozioni utili a recuperare l’ottimismo che da sempre caratterizza i nati sotto questo segno, ma questa sera ci si potrebbe trovare nella condizione di dover fare i conti con alcune piccole tensioni. Capricorno: I pensieri che hanno caratterizzato questa settimana non sembrano stemperare la voglia di opporsi a tutti quegli impedimenti che potrebbero influire negativamente sulla realizzazione di alcuni progetti, per questo tra oggi e domani qualcuno potrebbe trovarsi ad essere protagonista di alcuni scontri. Acquario: I cambiamenti che si desidera attuare sono talmente tanti che ci si potrebbe trovare nella condizione di soffrire il disagio portato da una generale confusione. Sarebbe bene riuscire a chiarire tutte quelle situazioni che risultano essere poco chiare. Pesci: Le tensioni che hanno riguardato il mese di Ottobre sembrano farsi ancora sentire, ma Novembre potrebbe aiutare a recuperare alcune situazioni amorose. Attenzione a non assumere un atteggiamento provocatorio.

