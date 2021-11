Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 11 novembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

L’Ariete Ritrova tonicità e voglia di fare e questa settimana avrai una forza in più, anche per chiarire quello che non va in amore. Ci sono due tipi di Ariete, ovvero ci sono alcuni che non vogliono chiarire qualcosa che non va e ci sono alcuni che sono preoccupati per il partner che sta avendo dei problemi, per esempio chi è single non ha voglia d’intraprendere una nuova storia o si scontra con una persona molto ambigua.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox vuoi ripensare alla tua vita, non solo a livello sentimentale, anche se è quello che conta maggiormente, perché Venere è favorevole, ma anche lavorativo, dove se non ti va bene una cosa, potresti anche salutare. Se hai un’attività in proprio stai cercando di ridimensionare tutto, come uno tsunami che ti porta a rimetterti in gioco e quindi avresti bisogno di un amore sano. Quando a lavoro ci sono situazioni stressanti, è bello contare su una persona positiva che ti aiuta a livello morale è importante.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: finalmente sei lontano dal weekend pesante. Incontri qualcuno che ti fa arrabbiare. Se qualcosa non va bisogna parlarne, oggi va meglio la calma. Ci sarà da discutere per l’educazione dei figli, per chi ne ha. Non escludere nella tua vita l’amore, in quanto da qui a pochi mesi, anche un’amicizia iniziata per gioco può diventare qualcosa in più.

