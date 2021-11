Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 11 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno questi sono momenti di grande attività mentale. Sei prezioso, difficile da comprendere, ambiziosi e testardi, ma chi sta con voi non vi dimentica, perché siete trasparenti e chiari. Ricordati che hai tante cose da dire e da dare. Se nel corso degli ultimi mesi hai vissuto agitazioni, adesso può tornare l’amore, anche un ripensamento è possibile.

Non perdere di vista le occasioni per metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: sei sempre molto eccentrico, ma questo mese ti trovi a dover fare tante cose. Non fare qualcosa solo per compiacere qualcuno, che poi nel momento del bisogno potrebbe non ricambiare. Marte è contro e parla di un forte senso di affaticamento.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: un progetto d’amore potrebbe nascere, le questioni economiche sono tragiche, i nodi sono arrivati al pettine e bisogna risolvere una difficoltà. Non bisogna entrare in competizione, cancella le emozioni negative. A livello sentimentale ti renderai presto conto se una persona è interessata o meno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA