Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 11 novembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox se sei del Cancro sei molto attento alle questioni di lavoro, ci sono state delle chiusure in amore. Ti devi adeguare ad una nuova vita, alcuni dicono di essere soddisfatti, ma altri sono sinceri e sanno che le cose non vanno benissimo. Alcuni hanno cambiato gruppo o iniziato una nuova strada che è diventata più esplicita; sei forte e pronto a combattere, se necessario.

Un monito per i nati sotto il segno del Leone: non vuoi seccatori attorno e puoi vivere momenti di rabbia, specialmente se sei stato messo in mezzo in una situazione che non ti riguarda. Sei una persona che sa quello che deve fare. Quelli che hanno tra i 30 e 40 anni c’è un cambiamento di vita non facile. Restano in bilico coloro che lavorano in un’azienda e hanno ricevuto una proposta che non sanno se accettare o meno. Tu sei il re dei decisi, ma in questi giorni ti senti indeciso. Cautela gli sforzi.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come devi mettere in gioco le buone idee. Il weekend sarà un pochino sotto tono dal punto di vista fisico. Chi si mette in proprio e apre una propria attività, i vergine riescono a dare tanto, quindi se ti metti in proprio potresti avere successo, poiché questo è proprio in linea con le tue capacità. La lungimiranza non ti manca neanche in amore.

