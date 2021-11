Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 11 novembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox sei sicuro che il partner segua le tue indicazioni? Oppure hai a che fare con una persona che in questi giorni è turbolenta? L’amore può causare qualche problema, nelle migliori situazioni, la bilancia va in modalità protezione amore, ovvero si mette li e guarda, non discute, ma è facile agitarti dentro. In questo giovedì le stelle sono dalla tua parte, se desideri parlare anche di questioni pratiche.

Scorpione: sei in balia delle emozioni. Se lo sei stato troppo, adesso cerchi di anestetizzare l’amore, di vivere delle relazioni part time senza concederti troppo. Quindi per i separati che hanno vissuto una crisi, alcuni non vogliono vivere un grande amore, ma una relazione occasionale, poi si ingelosiscono e tradiscono le affermazioni iniziali. Per le coppie forti la Venere aiuta anche per i programmi importanti, tutto quello che fai con l’altra persona riesce bene. Attenzione solo ai rapporti con cancro e ariete.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: desideri vivere nuove sensazioni, forse ti sei messo in testa di coronare un piccolo sogno, magari vorresti trasformare un hobby in qualcosa di più. Sei ancora più indipendente del solito e anche più stabile nelle tue scelte. Questa sera ci sarà un calo fisico, i progetti che vuoi portare avanti a Novembre sono importantissimi.



