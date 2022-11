Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 novembre 2022/ Le stelle di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, venerdì 11 novembre 2022, col suo carico di previsioni. Che giornata sarà in particolare per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Il noto astrologo si è soffermato su questi segni nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele, nel corso della rubrica Latte e Stelle. Dall’amore al lavoro, nulla viene lasciato al caso, neppure la sfera della forma e della salute. Indicazioni importanti per affrontare al meglio questa giornata che ci avvicina al weekend…

Oroscopo Paolo Fox, il venerdì di Ariete e Toro

Ariete, in questo momento è come in una fase di interregno, come se stesse aspettando delle notizie importanti, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Mi metto anche nei panni di quelli che hanno avuto anche qualche dubbio di recente: ci sono nati Ariete che potrebbero avere delle indecisioni di tipo personale, economico. Chi sta aspettando l’esito di una causa o la soluzione di un problema avrà molto da gennaio. C’è da attendere, ma in maniera serena! Anticipo che la primavera del 2023 sarà molto interessante, come ho scritto nel mio libro delle indicazioni per il nuovo anno. Se una sfida non è stata vinta, non bisogna prendersela: a volte il destino chiude una strada per proporcene un’altra.

Toro, queste opposizioni planetarie creano qualche disagio. Quello dell’oroscopo Paolo Fox è un discorso generico, per cui ci sarà chi semplicemente si sente insoddisfatto, chi in amore non è del tutto contento o chi ha un grande amore, ma il partner è lontano, ma anche chi, in questi ultimi giorni, nell’ambito del lavoro, si è un po’ sentito sotto accusa, oppure pensa di avere sbagliato. Il Toro è un segno molto orgoglioso: consiglio, vista la mole di opposizioni planetarie che comunque andranno diminuendo dal 16, di non essere troppo provocatori, in questo periodo, e magari anche di accettare non dico una disfatta, ma un momento di consapevolezza, in modo da spingere gli altri a essere più magnanimi. Certo è che chi ha una disputa con un ex o una questione legale in ballo, non è che la risolva subito.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Gemelli e Cancro

Gemelli, questa giornata invita a ragionare, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Siccome la seconda parte di questo mese vedrà delle opposizioni planetarie, il rischio è quello di sopravvalutare le proprie forze oppure, se vuoi arrabbiarti, prendertela con una persona o addirittura muovere una vertenza, cercare soluzioni di altro genere, forse accelererai i tempi. Penso che sia molto utile parlare con degli esperti, prima di commettere passi falsi. In amore, ci vorrà ancora più pazienza.

Cancro, sei protagonista di questa situazione astrologica secondo l’oroscopo Paolo Fox. Inoltre, sabato e domenica, la Luna sarà nel segno e quindi avremo un weekend importante. Il fisico è provato, ma i tuoi sforzi cominciano però a essere riconosciuti. Sono convinto che molti Cancro a ottobre hanno avuto poco e a novembre hanno avuto di più, quindi bene concedersi alle relazioni, anche se l’oroscopo non porta a domicilio l’amore. Sappiamo anche che la tendenza di tanti Cancro è di essere un po’ masochisti e questo li porta a innamorarsi di persone che sono un po’ difficili da raggiungere. Le coppie che hanno vissuto una crisi dovranno trovare un accordo.

