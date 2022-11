Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox tornano puntuali anche oggi, venerdì 11 novembre 2022, per accompagnarci in questa nuova giornata che ci avvicina al weekend. C’è grande curiosità riguardo le indicazioni fornite dall’astrologo nel quotidiano appuntamento sulle frequenze radiofoniche di Radio Latte e Miele, durante la rubrica Latte e Stelle. In questo focus ci sono le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa devono aspettarsi per la giornata odierna? Tensioni, chiarimenti, problemi d’amore e riflessioni all’orizzonte per questi segni…

Leone, questo è un cielo che per ora ti dice di stare calmo, di aspettare e di non arrabbiarti e, dal 16, ti invita invece a mettere in chiaro tutto quello che non va. Questo mese di novembre per molti segni zodiacali è diviso in due: per te, la prima fase è no e la seconda è sì secondo l’oroscopo Paolo Fox. Dalla prossima settimana avremo un cielo più confortante. Se però ci sono delle questioni di lavoro in sospeso o ti sei ritrovato in mezzo alle polemiche, pur non volendo, questo vuol dire che le tensioni planetario del periodo sono troppe e che è giusto aspettare.

Vergine, approfitta di questo periodo per metterti alla pari, visto che gli ultimi dieci giorni di novembre ti troveranno un po’ agitato o comunque non così forte (c’è chi si prenderà anche una pausa, per mettere a posto questioni in sospeso), ora è meglio mettere tutto in chiaro secondo l’oroscopo Paolo Fox. C’è bisogno di ritrovare un po’ di complicità a livello sentimentale: se una relazione non va e ci sono state delle bugie, delle preoccupazioni, gli ultimi giorni di questo mese saranno un po’ incisivi. Ecco perché dico di anticipare un po’ i tempi: è meglio parlare subito!

Bilancia, fine settimana particolare secondo l’oroscopo Paolo Fox: attenzione se in coppia ci sono stati problemi, perché sabato e domenica potrebbero tornare delle piccole dispute. Forse stai affrontando delle sfide da solo e avresti bisogno di più persone attorno che ti sorreggono. Da questa sera, fino a domenica, direi di non rischiare. È possibile recuperare un bel po’ di energia. Incontri piacevoli dalla seconda parte del mese.

Scorpione, l’oroscopo Paolo Fox ha parlato di recente di questo rilancio emotivo, del desiderio di accrescere la propria cultura (non si finisce mai). Molti Scorpione saranno attratti verso cose che non conoscono e anche luoghi che non hanno mai visto. Non mi meraviglierei se qualcuno, in questi giorni, meditasse un viaggio in luoghi particolari e strani o magari sia già reduce da un’esperienza importante. Vuoi diventare un po’ più filosofo e controllare di più le tua emozioni. Sappiamo che Venere è con te e mi auguro che le ultime settimane abbiano provocato un risveglio in amore.

