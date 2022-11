Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Che giornata sarà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Fortunatamente c’è l’Oroscopo Paolo Fox a dare una risposta esaustiva. Lo fa con le previsioni che ha fornito sulle frequenze di Radio Latte e Miele, nella rubrica Latte e Stelle. Un appuntamento quotidiano che consente all’astrologo di affrontare diverse tematiche, dall’amore al lavoro, senza dimenticare la salute. Indicazioni importanti per affrontare nel migliore dei modi la giornata di oggi, venerdì 11 novembre 2022, in vista di un weekend che potrebbe regalare altre sorprese…

Oroscopo domani 12 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e...

Oroscopo Paolo Fox, il venerdì di Sagittario e Capricorno

Sagittario, bello questo cielo secondo l’oroscopo Paolo Fox. La seconda parte del mese regalerà una grande forza e poi il Sagittario è già prorompente di suo, per cui immagino cosa accadrà: sarà difficile fermare un cavallo selvaggio, e tu lo sei! Dopo un settembre vissuto in maniera polemica, ben venga una fine di novembre importante. Vedrai che i tuoi sforzi, alla fine, saranno ricompensati. È un cielo notevole per chi lavora in proprio e nel settore artistico.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 11 novembre 2022/ Classifica segni: da Bilancia a…

Capricorno, qualche tensione è ricaduta anche in amore per l’oroscopo Paolo Fox. Queste tensioni nascono nel lavoro: più volte ho ripetuto di essere cauti, di moderare certe situazioni e, anche se il Capricorno vede tutto bianco o nero, di accettare anche i grigi. L’ho ripetuto perché, probabilmente, i Capricorno che sono stati un po’ troppo rigorosi, ora si ritrovano a dover mettere a posto una situazione un po’ particolare. Non dico che bisogna scendere a compromessi (il Capricorno non molla), ma magari trovare una soluzione confortante e piacevole per molti o tutti è importante. Questo vale per il lavoro e per l’amore, dove alcune situazioni hanno mostrato la corda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Acquario e Pesci

Acquario, questa Luna favorevole regala un po’ di coraggio, ma sei tra i segni che hanno iniziato questo mese di novembre con qualche perplessità. L’oroscopo Paolo Fox non esclude comunque soddisfazioni o premi: non è che ti fermi, però quanta stanchezza! Quanto è difficile riuscire a portare avanti tutto. Chi ha due storie in ballo o ha vissuto una trasgressione ora vorrebbe tornare sui propri passi, ma non si può. Anche l’Acquario è tra i segni che, dal 16, recupererà.

Pesci, se ci sono degli attriti, se delle situazioni non sono chiare, ancora c’è margine per parlare, poi gli ultimi dieci giorni di novembre potrebbero diventare abbastanza tosti, avverte l’oroscopo Paolo Fox. C’è una maggiore voglia di amare, di essere compresi: la persona che sta al tuo fianco ti dà quello che vorresti? Per ora resterai sulle posizioni o darai un ultimatum, ma tutto quello che non va bene sarà rimesso in discussione. D’altronde si anticipa quel Saturno (sarà nel segno l’anno prossimo) che è un pianeta che ti porterà a tagliare rami secchi. A volte basta semplicemente entrare in un ambiente diverso, da quello che frequentiamo, per stare meglio. Anticipo però che sarai tra i segni top, il prossimo anno: ben venga quindi un po’ di pulizia e di revisione di tutti quei rapporti che sono diventati pesanti. Nell’ambito del lavoro: se si chiude una porta a novembre, si aprirà un portone il prossimo anno. Trasformazioni in vista!

© RIPRODUZIONE RISERVATA