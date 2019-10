OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 11 ottobre 2019: Scorpione, Gemelli, Toro, Acquario

Oroscopo di oggi venerdì 11 ottobre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele dove ha tenuto, per oggi 11 ottobre, la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Per l’Ariete finalmente Venere non è più in opposizione, potrebbe essere il momento di una buona intuizione. Il Toro inizia a pensare a dei nuovi progetti in vista del futuro. Il Cancro si trova di fronte a Venere e Mercurio favorevoli e in grado di regalare delle ottime impressioni. La Luna è di fronte a una fase un po’ stancante e in grado di creare un po’ di pressione anche dal punto di vista fisico. Il Sagittario è pronto a vivere qualche situazione che porta dei consigli non di poco conto, staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni. Il Capricorno è pronto a vivere un weekend teso dove potrebbero accadere delle situazioni di non facilissima gestione. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Il fine settimana, senza più Venere in opposizione, sembra l’occasione adatta per avere qualche buona intuizione riscoprire un po’ le emozioni. Buone possibilità di raggiungere qualche traguardo, specialmente all’interno di progetti lavorativi nati prima di settembre. Toro: Anche se qualcuno potrebbe iniziare a pensare ad alcuni nuovi progetti legati alla propria situazione sentimentale, queste giornate con Venere in opposizione inaugurano un breve periodo di verifica che potrebbe mettere in crisi qualche rapporto. Possibili riavvicinamenti. Gemelli: Giornate positive per le relazioni, che promettono un buon proseguimento alle storie nate prima di settembre. Un po’ di stanchezza e il desiderio di mettere in chiaro alcune cose sembra farsi sentire, ma la situazione astrologica sembra promettere per dicembre delle buone soddisfazioni che permetteranno di dimenticare queste difficoltà. Cancro: Venere e Mercurio favorevoli permettono di affrontare alcune questioni in sospeso e di riscoprire alcune emozioni che sembravano sopite. Anche sul piano familiare, sembra prospettarsi qualche buona possibilità di condivisione. Il consiglio è di vivere i rapporti con più profondità.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina con i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: Dubbi sul piano amoroso che potrebbero portare a qualche piccolo scontro. Chi non ha una storia potrebbe pensare al passato. Attenzione ai contrasti con Toro, Acquario e Scorpione. Buone possibilità sul piano lavorativo per chi ha un’attività in proprio. Vergine: Una Luna un po’ stancante potrebbe portare qualche distrazione causando qualche problema. Questo periodo di agitazione sembra potersi risolvere in fretta, lasciando spazio ad un 2020 che vedrà protagonisti. Bilancia: Queste giornate potrebbero essere ricche di tentativi utili ad avere un rapporto più equilibrato con le persone che circondano, ma non è detto che l’ambiente sia sempre favorevole. I progetti nati a partire da settembre potrebbero creare qualche difficoltà. Si raccomanda diplomazia nei confronti. Scorpione: In questi giorni impera un forte desiderio di innamorarsi lasciando i problemi al passato, Tutto ciò che nasce in questo periodo potrebbe rivelarsi ricco di emozioni. Giornata ricca di intuizioni valide.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Il weekend sembra poter portare qualche buon consiglio utile ad arginare l’esagerazioni, in positivo e in negativo, con cui i nati sotto questo segno sembrano affrontare gli accadimenti. Capricorno: Fine settimana un po’ teso, che potrebbe vedere i nati nel segno cedere un po’ all’agitazione, specialmente nella giornata di sabato. Se ci sono questioni in sospeso, specialmente riguardanti l’ambito lavorativo, sarebbe meglio assumere un atteggiamento cauto. Acquario: Qualche piccolo problema potrebbe portare qualcuno a chiedersi se sta conducendo la vita che desidera, inaugurando una fase di rielaborazione della propria vita che vedrà l’apice con il transito di Mercurio nel segno. Qualche difficoltà in amore, che non toglie però il desiderio di essere compreso. Pesci: Venerdì interessante per chi desidera esprimere al meglio le proprie emozioni. Venere, Luna e Mercurio favorevoli sembrano offrire un po’ più di ottimismo nei confronti del futuro, rendendo qualcuno più sicuro di certe relazioni. Giornate da ascoltare che potrebbero rivelare importanti indizi sulla direzione da prendere.



