Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Ritorna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, un appuntamento quotidiano per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus ci concentreremo sui segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo fornite nella rubrica su Radio Latte e Miele. Se volete scoprire cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 11 ottobre 2021, ai nati Ariete, Leone, Sagittario, non dovete fare altro che proseguire nella lettura.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dell’Ariete recita quanto segue: “Avere Venere dalla vostra parte indica un rinnovamento, magari un piccolo risultato in più. Ci sono però ancora delle opposizioni planetarie: Marte, Mercurio, Sole… Si sente che il vento è un po’ contrario. Si sente perché ogni vostra azione è rallentata, ogni cosa che fate è oggetto di polemiche, magari non da parte vostra, ma da parte di chi vi circonda. Cautela in tutte le decisioni, soprattutto in amore, ma anche a livello patrimoniale. Rimanda se possibile ogni occasione, ogni scelta, di qualche giorno. Gli incontri che si fanno in questo periodo in amore potrebbero essere anche un po’ trasgressivi, ma all’inizio potrebbero sembrare poco durevoli. Attenzioni alle storie parallele.”.

Ora è il momento alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Oggi ha una grinta eccezionale perché, a parte Giove e Saturno, non ci sono pianeti contrari. Certo loro hanno un bel peso, ma dovrebbero aver già cambiato le regole del gioco. Qui mi riferisco a quanto anticipato agli inizi dell’anno, quando dicevo che alcuni Leone avrebbero dovuto cambiare professione oppure vogliono cambiare, andare da un’altra parte e per questioni di famiglia non possono. C’è questa idea del rinnovamento che ogni tanto ti coinvolge. Avere Luna, Venere, Sole e Marte attivi non può che significare non solo vincere avversari nella professione, ma anche riuscire a strappare una conquista. Molto importante in questi giorni l’amore, non lasciare dubbi e malintesi in sospeso. Questa situazione astrologica porta emozioni vere.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Sagittario. Ottimo cielo: questa Venere ha incontrato il tuo segno già dal giorno 7, sfruttiamola per le relazioni, per realizzare un piccolo sogno o semplicemente per vivere una bella esperienza amorosa, per qualcuno anche trasgressiva. Chi ha già una storia in corso che non soddisfa è un pochino più a rischio, perché si sente molto leggero e potrebbe anche pensare ad un tradimento o, se è un pochino più moralista, a risvegliare la sensualità nella coppia. Fatto sta che è molto caldo.



