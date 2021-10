Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Cancro, Pesci, Scorpione: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni tornano oggi, lunedì 11 ottobre 2021, a tenere compagnia a tutti gli appassionati di astrologia, ma in questo approfondimento ci concentreremo sui segni d’Acqua, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo consueto intervento nella rubrica dell’emittente Radio Latte e Miele dedicata all’oroscopo. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Pesci, Scorpione per la giornata odierna? State proprio per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

L’oroscopo Paolo Fox per il Cancro recita: “Non deve trascurare le amicizie. Chi vi conosce bene sa come farvi passare i momenti di malinconia meglio di qualunque nuova avventura amorosa. Da questa sera fino a mercoledì sarà necessario evitare scontri diretti. Per fortuna ci sono delle buone novità. Ricordate quando dicevo che alcuni in questo periodo sono attivi a metà perché stanno aspettando delle risposte, perché devono firmare degli accordi? Bene, più ci avviciniamo alla seconda parte di ottobre e meglio sarà”.

Per chi è nato sotto il segno dei Pesci è importante in questo periodo andare avanti e pensare al futuro. Gli unici che sono in crisi sono coloro che hanno al proprio fianco un partner che da qualche tempo è diventato silenzioso. Magari è proprio il segno dei Pesci che adesso ha cercato di mantenere le distanze da amicizie e amori che non sono chiari. È un momento di crescita e si sa che comporta una piccola crisi. Sono tante le responsabilità che devi affrontare ed è alta la stanchezza oggi, meglio non strafare. Ci vuole pazienza in tutto. Anche se non sei più in coppia, non è questo il momento giusto per cercare nuovi amori. Ma i prossimi mesi saranno importanti anche per crescere a livello emotivo, amoroso e professionale.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con lo Scorpione. “Molto probabile che da qualche tempo tu stia giocando in difesa, per paura non tanto di sbagliare ma di soffrire. Scene di grande interesse possono essere allestite nelle giornate di mercoledì e giovedì in famiglia, in amore, e tu sarai protagonista, l’attore principale. Sei tu che devi fare una scelta importante. Ieri dicevo che alcuni reduci da una sconfitta sentimentale e da un problema hanno dato più valore alla famiglia e ai figli, dipende dalle singole situazioni. La tua innata spiritualità, sensualità, sensibilità e la grande capacità di vedere lontano nel futuro ti permettono di non impantanarti nelle solite discussioni o in qualche problema che può sembrare all’apparenza irrisolvibile”.



