Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano oggi per accompagnare gli appassionati di astrologia in questo nuovo inizio di settimana. In questo approfondimento andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele nel consueto appuntamento radiofonico. Non vedete l’ora di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Acquario, Bilancia per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 11 ottobre 2021? Siete nel posto giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario: le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda i segni d’Aria si apre con le previsioni per i Gemelli. Come ieri, anche oggi non deve essere troppo orgoglioso. Deve cercare di capire cosa fare, ma soprattutto evitare di fare delle promesse eccessive anche in amore. Queste sono delle giornate in cui potresti vivere delle relazioni anche come rivalsa. Per esempio, chi si è separato potrebbe dare spazio ad un nuovo amore solo per far vedere all’ex che se la cava meglio di prima, oppure possono esserci delle competizioni all’interno della famiglia. È un discorso legato a questa Venere in opposizione che ogni tanto crea dei disturbi proprio in casa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Passiamo all’Acquario e alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per questo segno. Ha voglia di emozioni vere, amicizie nuove. Potrebbe capitare di frequentare un nuovo ambiente e da cosa nasce cosa. Per fortuna non sei tipo che si chiude, anzi per te ogni nuova esperienza è giusta, è qualcosa da seguire. Poi avremo nelle giornate del 14 e 15 ottobre la Luna nel segno, in buon aspetto a Venere, quindi per tutti coloro che hanno una bella relazione questo è un periodo di crescita. Nuovi incontri favoriti.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con la Bilancia si conclude l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Molti nodi si scioglieranno come neve al sole. Abbiamo dei momenti di forza. È ai primi posti in classifica anche se qualcuno avrebbe dovuto affrontare una provocazione, magari anche una questione legale, ma presto tutto si chiarirà. Sei vittima di un malinteso? Qualcuno ha voluto provare a metterti in discussione? Questo è un bellissimo oroscopo per coloro che vogliono mettere un punto fermo su una relazione sentimentale. Quindi, favorite le decisioni per la coppia: convivenze, matrimoni o semplicemente incontri.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA