Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni

Una nuova settimana si apre e non possiamo fare a meno delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo focus ci occuperemo delle indicazioni che riguardano i segni di Terra che sono state fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, ecco cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 11 ottobre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro ci offre le seguenti previsioni. È molto importante cercare di risolvere un piccolo problema. Ci sono delle buone giornate in arrivo, martedì e mercoledì, quando la Luna sarà favorevole. È amante del bello, in casi eccezionali anche un po’ narciso, quindi vuole apparire al meglio. MI piace questo cielo per quelli che lavorano grazie all’immagine e ai contatti. Non è più offuscato da Venere opposta questo oroscopo, quindi anche chi vuole recuperare un amore avrà giornate interessanti.

Quali sono le previsioni per i nati sotto il segno della Vergine? Molto importante oggi evitare contrasti, in particolare per chi ieri ha avuto una piccola crisi. Non devi temere la benevolenza dei pianeti che ti aiuta da domani a raggiungere serenità e un po’ più di tranquillità. Oggi cautela con un superiore, attenzione anche in amore, soprattutto con Sagittario e Pesci. Le coppie appena formate vivono adesso una fase di naturale assestamento, meglio non tirare troppo la corda.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox riguardante i segni di Terra con il Capricorno. Non negarti le forti emozioni che questo cielo promette, poi se devi risolvere un problema personale e lavorativo, le giornate di martedì e mercoledì saranno interessanti, perché la Luna viaggerà nel tuo spazio zodiacale. Questo è un cielo ottimo per trovare aiuti e appoggi nell’ambiente delle amicizie e delle conoscenze, per trovare un consiglio, una consulenza che risolva un problema. Tieni sotto controllo solo il nervosismo: Sole e Marte dissonanti parlano di fastidi proprio nell’ambito del lavoro dove il tuo valore non è riconosciuto o non è pagato abbastanza.

