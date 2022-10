Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: le stelle…

Oroscopo Paolo Fox, scopri le previsioni di oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cominciamo questo martedì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cominciando dall’Ariete, c’è la Luna nel segno così come Giove. Questo segno sta cercando di cambiare attività e risolvere anche problemi nati un paio di anni fa. In amore ci vuole pazienza. Per il Toro, bisogna lavorare sulla propria vita e magari trasformarla entro maggio 2023, quando Giove entrerà nel segno. Al momento possibili novità anche in amore. Per i Gemelli, ci sono tanti segni in buon aspetto. Prima o poi arriverà un successo ma bisogna sempre impegnarsi. Periodo pesante per il Cancro, con tante tensioni a livello lavorativo ma anche in amore. Forse un progetto è partito male e va raddrizzato.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, i progetti

Ariete, in questo giorno avete la Luna nel segno, così come Giove, che indica grande volontà di azione. Più avanti avanti più trovi delle persone che ti tengono testa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre, quando si cerca di raggiungere un grande traguardo, è inevitabile che qualcuno provi invidia nei vostri confronti. Molti di voi comunque stanno cercando di cambiare attività e di risolvere problemi nati un paio di anni fa. Amore? Ci vuole molta pazienza.

Toro, siete stati protagonisti di varie innovazioni durante l’estate. Chi ha chiuso una storia d’amore non torna indietro certamente, eppure chi è solo, ora può fare incontri molto speciali. Bisogna ritrovare un po’ di intimità perduta e in questi giorni si può fare. Inoltre, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, nei rapporti con persone nell’ambito del lavoro si può costruire qualcosa di più. Giove arriverà nel segno a maggio del 2023. Entro allora bisogna iniziare a trasformare le propria vita: molti già lo stanno facendo.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, le stelle…

Gemelli, ci sono in buon aspetto Mercurio, Venere, Sole, Giove. Nonostante questo potresti non avere voglia di fare qualcosa ma l’importante, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, è non inventare bugie e dire sempre le cose come stanno, nel bene e nel male. Ora forse sei più vicino alle richieste di alcune persone che ti stanno attorno, ma se qualcosa non è nelle tue corde, devi dirlo. Questo Giove favorevole permette di aspettare un successo che prima o poi arriverà ma tutto dipende da quello che fai.

Cancro, stai attraversando un periodo un po’ più pesante e ne risenti. Sono molte le tensioni planetarie in questi giorni, ma dal 23 tutto si ammorbidisce, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse stai facendo troppo e per questo te la prendi un po’ troppo per tutto. Devi cercare di stringere i denti! Un progetto che è partito male potrebbe essere gestito con molta più tranquillità dopo il 23, viste le stelle più favorevoli, altrimenti chiudi e vai avanti altrove. Anche in amore ci vuole pazienza.













