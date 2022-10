Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: amore..

Questo martedì inizia con le solite previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Che bel cielo per il Leone! Questo segno ha i pianeti dalla sua e questo conferisce ancora più fascino di quanto non abbia già. I prossimi giorni forse saranno un po’ rallentati. Per la Venere tanti progetti nell’aria ma purtroppo anche piccole tensioni. In questo momento questo segno potrebbe vivere tutto con una certa distanza, visto il periodo critico. Per la Bilancia si parla di recupero. In coppia è necessario ritrovare un’intesa ma Venere indica la strada dell’amore anche per i single. Gli Scorpione sono attesi da un momento che presto sarà migliore visto anche l’ingresso del sole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: le stelle...

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i progetti

Leone, oggi nel segno hai Luna, Venere, Marte e Sole in buon aspetto! Questo è un cielo che propone sentimenti, che dona al segno ancora più fascino di quanto non abbia già. Il Leone, che per vanità si mostra sempre, in questo momento avrebbe anche bisogno di una passione da vivere. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: se c’è una storia che ti interessa, portala avanti! Mi raccomando a gestire un po’ tutto ora, perché i prossimi giorni saranno un po’ rallentati.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 10-16 ottobre a I Fatti Vostri/ Classifica segni

Vergine, ci sono grandi progetti nell’aria ma anche delle piccole tensioni. Per esempio, forse attorno al 7 c’è chi non è stato bene, C’è da recuperare un po’ di buona volontà e forse anche la voglia di liberarsi di vecchi pesi, così come di persone che non sono state corrette. Quando abbiamo un periodo un po’ critico, tendiamo a diffidare di tutti e quindi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, in questo momento potresti vedere tutti con una certa distanza.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, l’amore

Bilancia, puoi finalmente vivere un momento di recupero. Giove opposto porta ancora dubbi nei progetti. Senti spesso il peso di un rischio che non c’è, ma che qualcuno sente di dover correre a tutti i costi. Avere Mercurio, Venere e Sole favorevoli vuol dire che c’è un grande desiderio di recuperare dopo un periodo difficile. Nel rapporto di coppia è necessario ritrovare un’intesa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Cuori solitari: datevi da fare! C’è Venere che indica la strada dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: le previsioni

Scorpione, la seconda parte del messe sarà migliore della prima. Tra qualche giorno ci sarà infatti l’ingresso del Sole nel segno e Venere diventerà attiva. Quello che stai facendo adesso è propedeutico a tutto quello che arriverà, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è, per esempio, una scelta da fare, questa è una buona situazione astrologica per cambiare e per chi desidera studiare nuove strategie. L’amore sarà più intenso verso la fine di ottobre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA