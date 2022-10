Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox, scopri le previsioni di oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa aspettarsi da questo martedì 11 ottobre? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Per il Sagittario settembre è stato un mese da dimenticare e molte cose non sono andate come questo segno avrebbe voluto. Per qualcuno c’è stata una bufera sentimentale e dunque ora è arrivato il momento di vivere nuove passioni e magari ricucire un rapporto. Per il Capricorno le responsabilità sono tante ed è difficile, per questo segno, scaricare qualcosa sugli altri. Dunque le tensioni ci sono e la stanchezza anche. Acquario? I pianeti veloci sono positivi e se qualcosa in amore non va forse è arrivato il momento di parlarne in maniera trasparente. Per i Pesci, settembre è stato un mese conflittuale. Se qualcosa nei progetti non va, forse bisognerebbe cambiare rotta. Amore? Si possono recuperare le storie dalla crisi di settembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: amore..

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, le stelle…

Sagittario, settembre è stato un mese da dimenticare: sul lavoro e in amore alcune cose non sono andate come avresti voluto. Forse non hai avuto una riconferma o magari hai perso del tempo che avresti voluto impiegare in altre cose. Per qualcuno è superata la bufera sentimentale e dunque è tempo di vivere nuove passioni o magari di ricucire uno strappo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: le stelle...

Capricorno, in questo periodo senti addosso troppe responsabilità. Tu sei una persona che più responsabilità ha e più sei sente al centro dell’attenzione. Difficilmente riesci a scaricare sugli altri le tue preoccupazioni e occupazioni. Dunque, più il progetto che hai in mente è grande e più le tensioni ci sono. In questo momento lotti anche contro Mercurio, Venere, Sole e Giove. Sappi che questi pianeti torneranno attivi tra un po’ e se ora sei chiamato ad accettare compromessi, presto non sarà più così. La stanchezza pesa, però bisogna essere cauti e questo vale anche per l’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 10-16 ottobre a I Fatti Vostri/ Classifica segni

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, i pianeti

Acquario, avere i pianeti veloci dalla tua parte e Giove interessante non può che essere bello e stimolante. Ora puoi vivere delle relazioni in più e fare delle scelte che riguardano il cuore. Via libera ai cuori solitari. E c’è una storia che non va, forse adesso è giusto parlare in maniera molto più trasparente. Ora non accetti discussioni basate sul nulla, perché le tue azioni sono molto concrete e pretendi concretezza anche tu. Questo avviene per l’effetto di Saturno, in transito da tempo nel tuo segno.

Pesci, anche per te settembre è stato un mese pesante e conflittuale. Ad un certo punto ti sei sentito pieno di cose da fare e con poco tempo per farle. Andrà meglio ad ottobre, che si rivela un mese importante. La seconda metà lo sarà ancora di più, mentre andiamo verso un 2023 intrigante. Se qualcosa nei tuoi progetti non va come vorresti, forse devi cambiare rotta. Ci sono circostanze esterne che potrebbero bloccarlo e rendere tutto più difficile. Questo è invece un oroscopo di recupero per le relazioni: se una storia d’amore a settembre ha vissuto una crisi, con un po’ di buona volontà si potrà recuperare. Importante ritagliarsi del tempo per sé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA