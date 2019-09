OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 11 settembre 2019: Leone, Scorpione, Vergine, Toro

L’oroscopo di Paolo Fox si prende nuovamente il suo spazio su LatteMiele, dove è andata in scena la rubrica Latte e Stelle anche per oggi 11 settembre 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto il noto astrologo segno per segno. Per l’Ariete sarà una giornata molto importante che potrebbe portare a mettere le basi per dei progetti importanti. Questi sono poggiati su stelle davvero positive. Il Toro scalpita, ma non ha nessuna intenzione di rimanere in un angolo a guardare. I Gemelli sono incerti in questo momento, ma presto troveranno la loro dimensione per tornare a vivere tutto con il giusto peso. Il Cancro porta avanti numerosi progetti, forse è il caso però di capire quelli su cui puntare per evitare di commettere degli errori. La Bilancia cerca nuovi riferimenti, presto però Venere offrirà un appoggio molto interessante. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox parte da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: bisogna impegnarsi, a maggior ragione se si vuole essere apprezzati. Ci sono maggiori conferme se ci si impegna, grazie al favore di Giove. E’ il momento giusto per portare avanti dei progetti, in amore è in corso, a partire dal 15, un buon recupero. Vergine: i più volenterosi stanno iniziando progetti per il prossimo anno. Ci saranno giornate frenetiche, che non limiteranno la propria capacità d’azione. Tutto ciò può essere esteso ai sentimenti, è un buon oroscopo. Bilancia: si stanno cercando nuovi riferimenti, Venere presto entrerà nel segno e darà la possibilità di donare di più, in amore occorre recuperare il tempo perduto: si è stati distratti da questioni esterne. Scorpione: si ha una grande interiorità, si è molto suscettibili nonostante non lo si dia a vedere. Si vive già una nuova situazione, oppure si vorrebbe un cambiamento.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: il fatto è che si ha molto da fare per destinare le proprie energie in amore. Toro: da molto tempo si scalpita, non si ha più intenzione di condurre la stessa vita di sempre. Si è dei rivoluzionari, la cosa sconvolge le persone che circondano. In genere si è dei conservatori, adesso ci si sta rendendo conto di avere altre priorità. Gemelli: si sta attraversando una fase di incertezza, ma terminerà presto. Entro la fine dell’anno tornerà in scena il lavoro: se si è rimasti bloccati bisogna sapere che le soddisfazioni non mancheranno. Cancro: bisogna portare avanti molti progetti, le spalle sono piuttosto appesantite dalle responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è vissuto un blocco nelle ultime due settimane, ma adesso è possibile parlare di nuovi progetti. Gli amori nati ad agosto possono perdere di intensità, probabilmente perché si pensa ad altro. In genere si è molto passionali all’inizio e poi il tutto si affievolisce col tempo. Capricorno: gli ultimi due anni sono stati difficili, se ultimamente ci si è messi in proprio si avrà molto: il 2020 è un anno di grande forza. Acquario: si deve creare il proprio fisico, si hanno ovviamente anche dei limiti. Se si è stati male bisogna dare più spazio al relax. L’amore può tornare protagonista, date spazio ai sentimenti. Vergine o Capricorno possono dare un aiuto nel lavoro. Pesci: qualcuno potrebbe aver tradito, è un periodo di revisione e malinconia. Se si sono vissuti dei momenti non ci saranno delle riconferme, ci si può rimettere in carreggiata a partire dalla seconda parte di settembre. C’è un certo distacco in amore, bisogna cercare di ricucire uno strappo.