Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di sabato 11 settembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, per l’Ariete questo weekend dovrebbe essere vissuto per amare, anche se esce da un periodo in cui ha dovuto pensare a troppe cose, diverse dall’amore. Tra l’altro alcuni, dal 16 agosto, sono preoccupati per il partner. Ecco perché se ci sono stati dei problemi bisogna cercare di riallacciare il rapporto e di essere un pochino più disponibili. In questa di sabato è una giornata in cui il Toro potrebbe sentirsi contro tutti. Attenzione ad avere il dentino avvelenato nei confronti di un parente, di una persona cara, perché già ieri sera un po’ di agitazione c’è stata, ma anche questo sabato sembra un po’ fuori gioco.

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, parlate sabato e non domenica

Per i Gemelli che devono chiarire qualcosa che non va, il suggerimento dell’Oroscopo Paolo Fox è parlare sabato, ma non domani, perché ci sarà la Luna opposta. Per coloro che vogliono seguire un’ambizione, meglio superare qualche difficoltà burocratica: non trasportare nella professione tensioni che arrivano dall’esterno. Colloqui e trattative in positivo, ancora di più dal 22.

