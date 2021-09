Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di sabato 11 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per l’Oroscopo Paolo Fox, i Capricorno in questo sabato non devono essere più assorti nei loro pensieri. Venere è un segno amico, in sestile, ma entrerà nel segno il 5 novembre e resterà nel Capricorno oltre la fine dell’anno. Questo significa che le storie che iniziano adesso, le amicizie che magari sono ricuperate, potrebbero diventare qualcosa di bello anche a novembre. I Capricorno sono innamorati, o quantomeno, se hanno risolto un problema di lavoro, si predispongono con più facilità e semplicità alla vita amorosa.

L’Acquario, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, è stralunato anche perché è disordinato, o comunque ha talmente tante idee nella testa che spesso non riesce a gestirle. Se si trova accanto a delle persone che sono poco organizzate, rischia di andare fuori di testa. Questo è un sabato in cui bisogna stare un po’ attenti alle tensioni famigliari, a qualche incontro sbagliato, a qualche pensiero di troppo. Recupero da domani. Stanchezza da tenere sotto controllo.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Oroscopo Paolo Fox, i Pesci non devono rinunciare all’amore: Venere ha iniziato un transito importante. Non è detto che se Venere è buona allora si trova l’amore, però si può per esempio ritrovare un po’ di tranquillità. I Pesci devono scavare nei meandri della memoria e della mente, eliminando tutto quello che c’è di superfluo. Se questa sera non fanno le ore piccole è meglio, perché domenica sarà una giornata un po’ stancante.

