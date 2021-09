Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di sabato 11 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, l’amore per Cancro e Leone

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, questo è un sabato importante per il Cancro in amore: un cielo particolare, soprattutto per chi non è sposato o legato, perché in amore si gioca una partita molto importante almeno fino al 7 di ottobre. In amore, invece, il Leone è molto agitato, forse perché c’è una persona che non la racconta giusta. Deve prestare attenzione doppia se ha a che fare con Toro e Acquario. Sarà un sabato sottotono a cui seguirà una domenica migliore.

Vergine, il sabato secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Questo weekend è interessante per la Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox: meglio il sabato della domenica, quindi se c’è da concludere un discorso sarà meglio partire subito, in quarta. Una giornata molto valida quella di oggi per i confronti, mentre da stasera fino a domenica sale un po’ di nervosismo, un po’ di stanchezza. Forse c’è qualcuno chiede troppo?

