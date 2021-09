Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di sabato 11 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, in questo momento la Bilancia deve mettere a fuoco diversi obiettivi. Avere Mercurio nel segno, il Sole in arrivo dal 22 settembre, Marte molto importante, sempre nel segno dal 15, significa che sta per arrivare una carica di vitalità eccellente. Questo è un cielo che aiuta a risolvere i casi più difficili. Chi è a caccia di una gratificazione, chi vuole ritrovare consensi, ma anche l’amore, dovrà darsi da fare.

Cielo affollato quello dello Scorpione, da una serie di emozioni e anche da pianeti interessanti: Venere e Luna sono di grande auspicio per quanto riguarda l’amore. Questo è un periodo in cui fare soprattutto chiarezza in amore.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Nell’Oroscopo Paolo Fox per il Sagittario in questo weekend ritrova una buona vitalità. Sul lavoro in questi giorni è rimasto scottato da una sofferenza, da un isolamento che è nato in primavera: o c’è stato un problema fisico, o è stato messo da parte. Ci sarà una riconferma, ma in questo momento deve cercare di fare altro. Chi deve vendere o acquistare dovrà avere un po’ di pazienza.

