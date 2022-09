Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 settembre 2022/ Amore Scorpione, Bilancia e Sagittario…

Che domenica sarà quella di oggi, 11 settembre 2022? In aiuto arriva l’oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni e indicazioni, come avviene di consueto tramite l’appuntamento su Radio Latte Miele. Dopo due mesi di stop, Bilancia in ripresa, che però deve fare attenzione a non esaurire le proprie energie. Consigli d’amore invece per gli Scorpione, che può contare su ottimi influssi planetari. Invece con i Sagittario si affrontano delicati temi che riguardano la sfera lavorativa e professionale…

Adesso i Bilancia dovrebbero essere un po’ più sereni, per quello che avete fatto da maggio in poi secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Maggio e giugno sono stati due mesi di stop, qualcuno ha dovuto affrontare un problema serio, ma mi piace questo cielo anche se oggi la Luna non è proprio dalla tua parte. Rispetto però a come stavi prima questo periodo permette di ripartire e così torna una certa sicurezza in sé stessi, la possibilità di immaginare e di fare qualcosa di diverso, Forse questa Luna incide sul lato fisico, per cui sconsiglierei i Bilancia di fare troppe cose oggi: è il caso di prendersi una pausa.

L’oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per Scorpione e Sagittario

Che bella Venere! I sentimenti, in questo momento, possono nascere per gli Scorpione. Largo ai sogni d’amore, anche se tu, ogni tanto, quando senti che l’istinto prevale sulla ragione fai un passo indietro per paura di essere intrappolato. Per lo più lo Scorpione adesso ha ottimi influssi planetari secondo l’oroscopo di Paolo Fox e potrebbe ottenere molto senza doversi arrabbiare. Semmai, in questo periodo, i lavoratori dipendenti che non si sentono molto valorizzati faranno una richiesta per cambiare. È difficile dominare l’impulsività, lo sai bene, però se la passione diventa motivo per andare avanti e si trasforma in creatività, tutto cambia in meglio.

Questa Luna è molto interessante per i Sagittario secondo l’oroscopo di Paolo Fox: le avventure contano e la fantasia non manca, in questo momento, soprattutto per il lavoro. Tutte le attività poco produttive potrebbero essere chiuse, perché Marte parla chiaro, mentre Giove spinge proprio per ciò che sarà. Le situazioni che nascono adesso sono decisamente intriganti, però è possibile fare confusione in amore: qui trovo qualche problema. Nella migliore delle ipotesi sei lontano da una persona e nella peggiore stai chiedendoti se, per caso, non ci siano troppi ostacoli nella relazione o se sia opportuno prendersi una pausa. Devi essere un po’ più chiaro sulle tue intenzioni, per evitare discussioni e insoddisfazioni.











