Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 settembre 2022/ Energia Leone e Vergine, ma Cancro…

Si sta per chiudere un’altra settimana, lo si può fare con gli strumenti forniti dall’oroscopo Paolo Fox. Anche per oggi, domenica 11 settembre 2022, ha fornito su Radio Latte Miele le previsioni e indicazioni utili per affrontare al meglio questa giornata. Ad esempio, i Cancro sono reduci da battaglie, ma devono trovare la forza per rimettersi in gioco. Chi lo sa fare molto bene è il Leone, che deve fare attenzione ai consigli dell’astrologo per quanto riguarda l’amore. L’energia poi non manca ai Vergine, iper attivi…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il Cancro

I ripensamenti ci sono tra i Cancro e l’oroscopo Paolo Fox capisce anche che tu sia provato, perché da maggio ad oggi hai dovuto affrontare delle battaglie importanti, ma la battaglia comune di tutti i nati Cancro, anche di quelli che sono usciti indenni da certe tensioni, è il desiderio di iniziare una nuova esistenza e cercare una nuova identità, rimettendosi anche in gioco e ripartendo da zero nel lavoro. A volte i periodi completamente oscuri servono a farci capire dove ci sono degli errori e come fare anche per risolverli. Dal punto di vista delle sensazioni che provi, questa è una domenica ancora un po’ a rallentatore, ma presto si recupera. Novità da mercoledì della prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox, idee ed energia per Leone e Vergine

Avere la Luna e Giove favorevoli è molto importante per i Leone. Chi ha investito soldi in un affare non è del tutto contento, però sappiamo che i presunti insuccessi poi si possono trasformare in vittorie. Da questo punto di vista, tu hai una qualità invidiabile secondo l’oroscopo Paolo Fox: riesci a dare forza alle situazioni difficili e anzi, più c’è una complicazione, più ti intestardisci. È molto importante concedersi in amore e non accontentarsi solo di essere ammirati: lo dico a quelli che sono soli da tempo e si lamentano di non trovare la persona giusta. Forse la paura di innamorarsi prevale su tutto il resto.

Avere Venere nel segno per i Vergine è molto importante per l’oroscopo Paolo Fox. Tra l’altro, se qualche settimana ha notato una certa indolenza, ora non ti fermi più! La tua mente lavora 24 ore su 24. C’è il desiderio di vedere tutto organizzato, razionalizzato, ma allora come mai nella tua vita trovi sempre delle persone poco perfette o comunque che hanno la capacità di mettersi sempre in una condizione di rischio o pericolo? Forse la tua grande generosità si esprime in questo: sei il salvatore dei disorganizzati. Attenzione però a non ricalcarne gli sbagli.











