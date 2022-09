Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 settembre 2022/ Tensione per Gemelli, Ariete e Toro…

La domenica è arrivata, quindi è arrivato anche il momento di scoprire l’oroscopo di Paolo Fox e le previsioni per oggi, domenica 11 settembre 2022, per quanto riguarda Ariete, Toro e Gemelli. Le indicazioni sono state fornite sulle frequenze di Radio Latte Miele: le difficoltà non mancano per l’Ariete, ma anche le occasioni per parlare; consigli per quanto riguarda la sfera sentimentale sono stati indirizzati ai Toro, mentre per i Gemelli, reduci da momenti di tensione, potrebbe esserci qualche sprazzo di serenità.

Ariete, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Oggi la Luna è nel segno dell’Ariete: se hai rimandato un discorso, oggi è il momento migliore per affrontarlo per l’oroscopo di Paolo Fox. Giove è nel segno e questo non blocca tutte le cose più difficili, ma può indicare una scorciatoia se ci sono delle problematiche, se hai avuto dei problemi nel passato: in qualche modo i nodi vengono al pettine. Peccato sprecare questo pianeta favorevole per cercare delle chimere, soprattutto in amore.

Oroscopo di Paolo Fox, cosa dice per Toro e Gemelli

Situazione interessante per gli incontri per il Toro. Questo è un momento molto particolare secondo l’oroscopo di Paolo Fox, perché alcuni Toro addirittura non hanno accettato la realtà di tutti i giorni e potrebbero vivere rapporti sentimentali basati soprattutto sull’amore e sull’istintività. Adesso bisogna fare chiarezza: vi dicevo che “dentro o fuori”, “bianco o nero” erano i vostri leit motiv e quindi se una storia è andata avanti in maniera ufficiosa andrà in qualche modo legalizzata, ma è anche chiaro che se una storia non va, c’è chi dirà basta. Agli inizi dell’anno parlavo di rivoluzione perché sapevo che Urano nel segno, prima o poi, avrebbe fatto scoppiare dei malintesi: il Toro, solitamente paziente, conservatore ed equilibrato, dopo tante provocazioni alla fine cede e dice basta. Il transito di Venere favorevole funziona proprio per le nuove relazioni e chi vorrà chiarimenti potrà ottenerli.

Gli ultimi due giorni sono stati di tensione per i Gemelli, ma questa domenica piace l’oroscopo di Paolo Fox: c’è la Luna in sestile. Forse l’unico lato un po’ in deficit è la vita sentimentale, ma questo perché ci sono cose non dette, una relazione non chiara e ogni frase, espressa male, potrebbe portare una montagna di incomprensioni e quindi almeno per questi due giorni, venerdì e sabato, ho visto tanta confusione nel tuo cielo. Oggi per fortuna c’è qualcosa di più: forse il tentativo di fare pace o una situazione di maggiore tranquillità.











