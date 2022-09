Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 settembre 2022/ Tensioni Capricorno, ma Acquario e Pesci…

L’oroscopo Paolo Fox è pronto a fornirci le sue previsioni riguardanti la giornata di oggi, domenica 11 settembre 2022. Sono quelle che ha fornito tramite l’appuntamento consueto su Radio Latte Miele. Si è soffermato anche su Capricorno, Acquario e Pesci. Ad esempio, per i Capricorno si affronta il tema dei rapporti familiari, mentre con gli Acquario è quello sentimentale, quindi non mancano suggerimenti per quanto riguarda l’amore; infine i Pesci, tra lavoro, amore e famiglia. Scopriamo allora cosa devono aspettarsi i nati sotto questi segni…

Oroscopo Paolo Fox, tensioni familiari per Capricorno

In questi giorni il Capricorno è preso da tante cose, tanto che secondo l’oroscopo Paolo Fox pensi di non riuscire a finire tutto: strano perché di solito sei un tipo che punta molto sulle proprie capacità, però hai un limite, come tutti. I rapporti familiari, con Giove dissonante, potrebbero essere problematici se ci sono delle questioni di soldi, delle questioni riguardanti la casa da sanare. Accetta le cose per come vengono e non ti preoccupare prima del tempo. I sentimenti più belli possono essere espressi proprio ora, con Venere favorevole.

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per Acquario e Pesci

Questo è un momento molto particolare per l’Acquario, perché potresti già aver ricevuto una proposta, perché quello che è accaduto ad agosto, soprattutto in amore, è stato dimenticato, quindi via libera alle relazioni importanti e alla propria fantasia secondo l’oroscopo Paolo Fox. Ogni Acquario vorrebbe ogni giorno ricevere una sorpresa, ma sappiamo che questo non è possibile. Più che altro adesso bisogna contenersi e capire quali sono le cose da fare. Non preoccuparti di essere compreso e adesso cominci a capire il messaggio di Saturno: non hai bisogno di troppe rassicurazioni e segui il tuo istinto!

Buone soddisfazioni nel lavoro per Pesci, anzi: iniziate a chiedere, iniziate a lanciare idee e sperimentazioni. L’oroscopo Paolo Fox sta iniziando a occuparsi delle stelle del 2023 che saranno a favore, ma la tendenza è un po’ diversa per le questioni di carattere familiare, perché potrebbe esserci un parente contro e delle discussioni anche tra fratelli. Non perdete di vista il dialogo, c’è tanto da sanare, ma più ci avviciniamo al 2023 e più le cose miglioreranno. Ritemprate lo spirito in vista delle grandi opportunità.











