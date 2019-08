Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 12 agosto 2019: Scorpione, Bilancia, Cancro, Acquario

Oroscopo di oggi lunedì 12 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per oggi, lunedì 12 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Per l’Ariete si avvicina un periodo davvero interessante che potrebbe regalare più di qualche sorpresa. In amore possono ritornare delle belle passioni. Il Toro si sente sottotono, non riesce a reagire ma comunque sa che deve programmare il suo futuro. I Gemelli invece sono piuttosto tesi, ma emotivamente anche pronti a prendere la situazione in mano e a reagire. Sono importanti le stelle del Leone che potrebbe vedere finalmente l’ago della bilancia pendere a suo favore. Ferragosto poi sarà un periodo molto costruttivo per il segno della Vergine. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare, per partire, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: si avvicina un periodo interessante, ci si augura che le stelle portino molti interessi. Anche questo segno dovrebbe riprogrammare un futuro diverso, non si è più dietro le quinte: se la situazione da un lato può spaventare, dall’altro lato stuzzica. Ciò che parte in questo periodo è sperimentale, è importante mettersi in gioco. Toro: per il Toro è un periodo sottotono, ma nulla di grave. Potrebbe essere un momento di rigenerazione, non ci sono grandi novità ma probabilmente non si desiderano nemmeno. Gemelli: è una settimana di tensione, ma a livello emotivo è liberatoria. Bisogna affacciarsi alla vita con più serenità, si è un po’ afflitti dal punto di vista lavorativo e legale, ma l’amore può ripagare di tante malefatte. Questo mese potrebbe essere utile per riallacciare un rapporto, ma non è ideale per mettere in cantiere i cambiamenti. Cancro: si deve decidere con chi stare. Molti pensano di sapere cosa fare, ma forse qualcuno limita. Dipende da ciò che è nato sotto Saturno opposto, tende a creare unioni che non valgono. infatti da anni si mandano avanti progetti in ambienti che ostacolano, la stanchezza si fa sentire.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e andiamo a leggere quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: queste stelle sono importanti, l’ago della bilancia è a favore. Le decisioni spettano al segno adesso, anche se potrebbero crearsi dei conflitti. Non ci si deve pensare due volte nel prendere le decisioni, Mercurio, Venere e Marte sono nel segno e Giove è favorevole. Difficile fermare i propri progetti, inoltre c’è una bella passione in corso. Vergine: stelle importanti per i nati sotto il segno della Vergine, Ferragosto sarà un periodo costruttivo. A fine mese si potrebbe parlare di lavoro, o mandare avanti delle attività. Piccolo successo in amore, se si è single è perché lo si preferisce. Bilancia: si è un po’ confusi, un po’ avviliti perché bisogna ripartire da zero. Certe cose sul lavoro vanno discusse, Saturno dissonante ha rallentato i progetti e dona un senso di insicurezza che infierisce sulle cose. Bisogna cercare di distrarsi, ma si torna alle piccole ansie che sarebbe ottimo evitare. Scorpione: stelle importanti, non si è ben capito cosa sta accadendo intorno. Probabilmente è un periodo di riflessione, più che di azione. Occhio alle decisioni da prendere nel lavoro, c’è qualche perplessità.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: periodo importante, gli incontri che si fanno sono validi. Venere Marte e Giove sono favorevoli, nessuno può fermare il segno. Le ultime esperienze vissute hanno aperto la mente, più frequentate gli ambienti e meglio sarà. Capricorno: si parte con la Luna nel segno, c’è una marcia in più. Qualcuno potrebbe pensare alle grandi novità da attuare a fine agosto per l’autunno, vanno controllate le spese. Acquario: è una settimana elettrica, non si deve volare molto in alto con la fantasia: bisogna cercare di stare più tranquilli perché si è molto indecisi. Bisogna protestare per un sopruso subito, nelle piccole cose c’è una situazione di stallo ma finirà. Pesci: questo periodo è molto interessante, forse si è portato sulle spalle un grande peso. Bisogna liberarsene! E allora arriverà la libertà. Momento ideale per grandi scelte, il fine settimana sarà interessante per i sentimenti.



