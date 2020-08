Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2020/ Leone, Pesci, Gemelli, Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare la situazione di Leone e Pesci per oggi 12 agosto 2020. Leone: Le difficoltà che hanno caratterizzato le giornate precedenti sembrano essere ormai superate, lasciando spazio ad ore importanti. La presenza di Mercurio e del Sole all’interno del segno sembrano poter regalare qualche buona intuizione da sfruttare in ambito lavorativo.

Pesci: La grande confusione di queste giornate potrebbe portare ad assumere degli atteggiamenti contraddittori capaci di tradire la grande necessità di qualcuno relativa al fare chiarezza riguardo ai propri desideri e alle proprie necessità. Il fine settimana garantirà ai sentimenti qualche possibilità in più.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Capricorno

Ecco quanto raccontato per Gemelli e Capricorno oggi, 12 agosto 2020, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: Nonostante le molte preoccupazioni, la giornata di oggi sembra portare con sé un po’ di allegria utile ad affrontare le difficoltà degli ultimi tempi. L’assetto favorevole della Luna invita a mettersi in gioco per quanto riguarda le relazioni e i sentimenti.

Capricorno: Queste ore potrebbero rivelarsi ricche di tensioni e contrasti. La grande capacità di esprimere i propri disagi può costituire un aspetto positivo se volta a risolvere le questioni problematiche, ma sarebbe bene cercare di astenersi dalle polemiche.



