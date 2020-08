Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2020/ Scorpione, Sagittario, Ariete, Acquario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2020: Scorpione, Sagittario

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Scorpione: Questa settimana sembra offrire qualche possibilità in più sul piano sentimentale: specialmente durante il fine settimana sarà possibile cercare di recuperare un sentimento un po’ in crisi, purché non ci si approcci alla questione in maniera prevenuta a causa delle delusioni affrontate in passato.

Sagittario: Queste quarantotto ore sembrano portare qualche fastidio. Nonostante il periodo sembri promettente, tra oggi e domani ci si potrebbe imbattere in qualche ritardo o finire per vivere alcuni contrasti all’interno del rapporti familiari. Per riuscire a limitare i disagi sarebbe bene riuscire a mantenere un atteggiamento pacato.

Oroscopo: Ariete e Acquario cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagine per l’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Ariete: La giornata di oggi si presenta ricca di una energia e una vitalità potrebbero caratterizzare il corso di tutta la settimana. Sarebbe bene che chi si è trovato a vivere qualche incomprensione all’interno di una relazione cerchi di risolvere la questione prima di ferragosto.

fox: La Luna favorevole sembra regalare qualche energia in più, ma la presenza del Sole e di Mercurio in opposizione potrebbe creare qualche difficoltà. In amore qualcuno potrebbe trovarsi a giudicare severamente un sentimento scoprendosi alla ricerca di un rapporto più ricco di certezze. Attenzione alle spese non necessarie.

