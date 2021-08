Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 12 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox bisogna uscire da un piccola o grande crisi che, come spiegavo ieri riguarda sia le coppie di lunga data sia i giovani amori, non è così semplice, perché la porti dentro di te. Guardiamo un attimo le stelle del passato, perché sapete che io dico sempre “non credete, verificate” e allora facciamole queste verifiche: secondo me molti hanno vissuto una crisi intorno al 27 di luglio e ancora il 3 di agosto. Se c’è stato un momento in cui ti sei sentito lontano dalle emozioni del partner, o hai iniziato a sentire delle tensioni dentro, ora cerca di rilassarti: è molto importante ritrovare energia psicofisica. Per lo Scorpione, interessante Venere che da lunedì 16 inizia un transito importante che sarà ancora più bello quando entrerà nel tuo segno venerdì 10 settembre.

Cancro: se ami tanto una persona, cerca di starle accanto. Agosto è un mese molto particolare perché è iniziato in maniera affettuosa, ma dopo Ferragosto potrebbe portare qualche dubbio. Sabato e domenica comunque restano giornate carine per le emozioni del cuore. Solo che, se sei in vacanza, se in questi giorni hai a che fare con una persona che non sai bene se ci sta oppure no, non attaccarti troppo, perché da lunedì 16 qualcosa potrebbe cambiare.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per lo Scorpione: si avvicina un fine settimana che potenzialmente può dare risultati: buone le giornate di sabato e domenica perché avrai la Luna nel segno. In qualche modo, si parla di novità. C’è una persona che ti crea dei fastidi nella vita? E magari lo fa da diverso tempo? Volta pagina: sei tu che devi cercare nuove soluzioni.

Infine i Pesci: non pretendere tutto e subito nel lavoro, ma ricorda che ti aspetta una fine dell’anno importante.

