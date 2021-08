Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 12 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox è importante che faccia cose belle con questa Luna, poi proprio tra giovedì e venerdì vedo una grande voglia di emozionarsi. Venere sarà nel segno da lunedì e posso pensare a un agosto d’amore? Ora anche se l’amore non ti interessa, è difficile che tu non possa essere attratto da qualcuno, magari in modo del tutto occasionale: passeggiando, andando in vacanza, ci sarà qualcuno che ti colpisce. Ricordo che le persone nate sotto i segni d’aria sono sempre un po’ bambine dentro: la Bilancia è emotivamente molto confusa, ha l’emotività del bambino, a volte è ingenua, intensa, non è molto flessibile. Nelle questioni sentimentali in questi giorni non sai se ricercare una persona sofisticata, adatta ai tuoi gusti, o qualcuno che ti dia una spinta a portare avanti i tuoi progetti: è questo quello che cercano molti Bilancia, la passionalità, ma anche qualcosa che sia stimolante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per i Gemelli condizione particolare: confusione, tanta, c’è stata, c’è ancora, tra lunedì e giovedì hai vissuto la fase più complessa, però fra giovedì e venerdì c’è una fase di recupero e quindi direi via libera alle emozioni! Quelli che nel corso delle ultime due settimane hanno incontrato l’amore o una passione, sono ringalluzziti.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: questo segno è in piena confusione: lo faccio o non lo faccio? Mi muovo o non mi muovo? In questo momento potresti veder saltare anche non dico delle collaborazioni, ma delle complicità. Può capitare perché quando l’Acquario dice basta, non sta a guardare tanto le circostanze o a capire quello che accadrà in futuro. Tu stai vivendo un profondo cambiamento interiore, che tra l’altro corrisponde a una nuova realtà da vivere. Grandi passi sono possibili e con Giove e Saturno nel segno responsabilità, troppe. Spese per la casa, voglia di cambiamento, persino di trasferimento.

Oroscopo Paolo Fox 11-12 agosto 2021/ Cancro nervoso, bene l'amore per lo scorpione

I Gemelli: in realtà quello che ti preoccupa adesso è organizzare il lavoro, perché da settembre alcune cose potrebbero o stanno per cambiare, quindi direi di rimettersi in gioco, ma con prudenza. Organizzare tutto non è facile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA