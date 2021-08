Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per questo giovedì 12 agosto 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Capricorno

Il Toro deve cercare di chiarire quello che non va entro venerdì. Arriva un Ferragosto che, secondo me, sarebbe da vivere in totale relax perché non vorrei che tornassero quelle discussioni, quelle tensioni che sono state un elemento dominante di Luglio. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno non dico che bisogna accontentarsi, però viste le stelle del periodo, ma soprattutto le questioni sociali che in qualche modo ci portano sempre a vivere forti tormenti, io consiglierei di analizzare bene, prima di buttarle nel cestino, le proposte che arrivano, soprattutto dall’11 di agosto, perché Mercurio ha iniziato un transito importante da ieri. In amore, attenzione alle parole di troppo.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Sfrutta ancora questa Venere favorevole e Marte interessante. Il Capricorno è un ambizioso: le persone che hanno costruito nel tempo una buona professionalità devono rendere conto agli altri di quanto valgono, ma i giovanissimi devono stare attenti a non lasciarsi scappare un’occasione, solo perché magari non la ritengono adatta alle proprie capacità o abbastanza remunerativa.

Per il Toro chi ha discusso a Luglio, deve saperlo con chiarezza, tra venerdì e domenica può tornare qualche attrito. Ferragosto fuori potrebbe essere l’ideale! Cerca di contenere le spese, perché i soldi ti serviranno nei prossimi mesi. Per la Vergine continuo a vedere e considerare la Vergine come uno dei segni più forti del momento. Marte aiuta ed è nel tuo spazio zodiacale fino al 15 settembre, abbiamo una belle Venere che aiuta fino al 16 di agosto e questo è un cielo utile per risvegliare la tua ambizione. Se ne accorgeranno soprattutto quelli che hanno fatto grandi cose nel passato, perché chi parte da zero può sfruttare un’occasione per fare praticantato, per iniziare, ma quelli che hanno già seminato bene, noteranno che proprio in questi giorni che qualcosa cambia. È strano che ad agosto si parli di lavoro e di rigenerazione della propria vita professionale, perché di solito questo è un mese da dedicare alle vacanze, ma Mercurio, che da poche ore è entrato nel tuo segno, parla proprio di pensieri positivi a riguardo.

