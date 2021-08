Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 12 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, la ruota dell’oroscopo gira e questo termine, come altri che usiamo nel linguaggio comune, in qualche modo ha a che fare con l’astrologia. Si dice per esempio “quella persona ha un forte ascendente su quell’altra”. Quando dico “la ruota gira” mi riferisco proprio all’oroscopo, ai pianeti. E così come ora ti sei ritrovato in una condizione, ultimamente, di grande fatica, c’è la necessità di recuperare terreno. Ancora una volta però sarai costretto a battere i pugni sul tavolo: se stai organizzando qualcosa di molto importante per l’autunno è normale che tu sia preoccupato.

Siete nati sotto il segno del Leone? L’oroscopo Paolo Fox chiede se sei pronto a una nuova vita? Tu lo sai che di recente, volente o nolente, hai dovuto cambiare una strada, un percorso di lavoro, qualcosa. Avere Giove e Saturno contrari, significa che questo è un momento in cui non tutto è semplice da gestire. Tra i nati del Sagittario molti si sono trovati a un bivio o hanno avuto momenti di grande vissuto, di grande perplessità: dal 22 di luglio, fino ancora a oggi. Recupero psicofisico nel weekend.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se siete del Leone, sei una persona molto forte, lo dimostri sempre in tutte le occasioni, ma attenzione a non mettere in fuga chi in qualche modo ti cerca, ma ti trova anche un po’, ai suoi occhi, arrogante, o magari troppo orgoglioso. L’amore sarà più tenero da lunedì. Per il Sagittario subito dopo Ferragosto si aprirà uno spiraglio di chiarezza in amore. Il Sagittario è da tempo che cerca soluzioni in amore. Quindi ritrovare tranquillità non è semplice, soprattutto se al tuo fianco c’è una persona che sembra un po’ troppo lontana dalle tue richieste. Per l’Ariete in questo giovedì potresti essere ancora un po’ confuso. Io penso che ci saranno delle giornate strane, ma nulla a che vedere con quella fase di grande disturbo che hai vissuto soprattutto agli inizi dell’anno. E poi lo so, tutti siamo rimasti sconvolti da quello che è successo nel 2020.

