Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 12 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il venerdì dell’Ariete

Ariete: Luna, Giove, Venere sono con voi: cosa volete di più? Forse un po’ di tranquillità. Una vita tranquilla però voi non la volete! C’è sempre qualcosa che vi impegna e spesso quando voi state sereni, vi impelagate, per destino o volontà, in qualche problema legato alla vita degli altri. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per esempio chi ha dei figli, per esempio, adesso è obbligato a occuparsene per qualche fastidio, anche se magari sono piccole cose passeggere. Chi ha un problema fisico deve superarlo. Qualsiasi cosa si abbia in mente di fare, con questo cielo, non c’è più la rabbia e il sentimento di rivalsa, ma solo una grande voglia di andare avanti. Progetti e idee valide devono essere spinte, anche l’amore!

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Toro e Gemelli

Toro: Invito alla prudenza le coppie che hanno avuto dei problemi. Penso ai separati: non vorranno più tornare sui propri passi ma anzi, nelle prossime tre settimane, si arrabbieranno pure se pensano di dover ricevere qualcosa dall’ex. Penso anche a coloro che si vogliono bene oppure a chi si è sposato da poco: vogliamo movimentarla un po’ questa relazione? Fare un viaggio, per esempio, visto il periodo? Oppure semplicemente cercare qualcosa di tangibile, di concreto? Un po’ di noia potrebbe creare problemi. Oggi consiglio di non fare il passo più lungo della gamba in tutte le situazioni.

Gemelli: Voi siete intriganti e quando vi piace una persona vi fate notare e siete anche particolari perché, governati da Mercurio, tendete delle adorabili trappole d’amore alle persone che vi interessano. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è un momento piccante per chi sta solo da tempo, interessante per capire dove sta andando un rapporto e quelli delusi dall’amore potranno circondarsi di persone piacevoli. L’unico problema può esserci se vi siete un po’ dispersi nel passato: se avete fatto più lavori o avete portato avanti più progetti, adesso siete un po’ in confusione. Soprattutto c’è un problema di identità: molte persone è probabile non sappiano più chi siete e cosa fate. Quindi credo che i prossimi giorni saranno fondamentali per trovare anche una strada, sotto il profilo lavorativo.

